Вакцина от коронавируса защищает дольше, чем считалось

Когда в декабре вакцинация в Эстонии только началась, мы знали, что защита удерживается как минимум полгода: «Сегодня мы можем уже сказать, что защита работает около года, поскольку прошел год с начала клинических испытаний вакцины. Со временем выяснится, действует ли она еще дольше», - сказала Калда ERR.