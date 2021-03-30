Вакцина от коронавируса защищает дольше, чем считалось
По словам профессора семейной медицины Руть Калда, теперь уже можно сказать, что вакцина от коронавируса действует как минимум год, пишет Postimees.
По словам профессора семейной медицины Руть Калда, теперь уже можно сказать, что вакцина от коронавируса действует как минимум год, пишет Postimees.
Когда в декабре вакцинация в Эстонии только началась, мы знали, что защита удерживается как минимум полгода: «Сегодня мы можем уже сказать, что защита работает около года, поскольку прошел год с начала клинических испытаний вакцины. Со временем выяснится, действует ли она еще дольше», - сказала Калда ERR.
Таким образом, вакцины от коронавируса могут являться решением с защитой на год, как вакцина от гриппа, а может быть речь идет даже о большем периоде.
«Есть надежда, что в действительности защита действует дольше», - сказала Калда.