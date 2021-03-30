Вт, 30.03.2021
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Вакцина от коронавируса защищает дольше, чем считалось

Профессор, семейный врач Руть Калда. ФОТО: Erakogu

По словам профессора семейной медицины Руть Калда, теперь уже можно сказать, что вакцина от коронавируса действует как минимум год, пишет Postimees.

Когда в декабре вакцинация в Эстонии только началась, мы знали, что защита удерживается как минимум полгода: «Сегодня мы можем уже сказать, что защита работает около года, поскольку прошел год с начала клинических испытаний вакцины. Со временем выяснится, действует ли она еще дольше», - сказала Калда ERR.

Таким образом, вакцины от коронавируса могут являться решением с защитой на год, как вакцина от гриппа, а может быть речь идет даже о большем периоде.

«Есть надежда, что в действительности защита действует дольше», - сказала Калда.

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