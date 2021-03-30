Видео: компания молодых людей разгромила автобусную остановку

В ночь на 6 марта у автобусного павильона Соору остановился автомобиль, из которого вышли молодые люди и стали крушить остановку, пишет Lõuna-Eesti Postimees .

Однако компания, видимо, не учла, что их деятельность будет записана на камеру. Запись помогла поймать нарушителей. На сегодняшний день личности причастных к вандализму установлены, обстоятельства случившегося и наказания будут установлены в ходе производства по делу о проступке.