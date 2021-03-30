Вт, 30.03.2021
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Видео: компания молодых людей разгромила автобусную остановку

Автобусная остановка Соору. ФОТО: Politsei

В начале месяца от рук вандалов пострадал автобусный павильон в деревне Соору в волости Валга. На сегодняшний день личности злоумышленников установлены.

В ночь на 6 марта у автобусного павильона Соору остановился автомобиль, из которого вышли молодые люди и стали крушить остановку, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Однако компания, видимо, не учла, что их деятельность будет записана на камеру. Запись помогла поймать нарушителей. На сегодняшний день личности причастных к вандализму установлены, обстоятельства случившегося и наказания будут установлены в ходе производства по делу о проступке.

Дело о проступке было возбуждено в соответствии со статьей 218 Пенитенциарного кодекса, максимальное наказание за данное деяние составляет 30 суток ареста

На данный момент павильон уже приобрел новый облик.

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