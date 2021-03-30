В Эстонии будет сформирована сборная по брейк-дансу, цель – Олимпиада
В понедельник Эстонский союз танцевального спорта (ETSL) впервые организовал официальную встречу в интернет-среде, в которой приняли участие танцоры и тренеры по брейк-дансу.
В понедельник Эстонский союз танцевального спорта (ETSL) впервые организовал официальную встречу в интернет-среде, в которой приняли участие танцоры и тренеры по брейк-дансу.
Цель первой встречи заключалась, прежде всего, в том, чтобы проинформировать эстонских танцоров брейк-данса, тренеров и руководителей клубов о возможности принять участие в Олимпийских играх и вступить в Эстонский союз танцевального спорта, пишет Rus.ERR.
По словам члена правления ETSL Йоэля Юхта, очень важно, чтобы между союзом и эстонскими танцорами брейк-данса наладилось хорошее сотрудничество и общение.
Также в интернет-среде прошло обсуждение того, каким образом можно в будущем сформировать национальную сборную по брейк-дансу. По словам руководителя союза, ETSL проделал большую работу, однако развитие новой сферы является большим испытанием для всех.