Вт, 30.03.2021
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В Эстонии будет сформирована сборная по брейк-дансу, цель – Олимпиада

Брейк-данс. ФОТО: oneinchpunch/ Shutterstock

В понедельник Эстонский союз танцевального спорта (ETSL) впервые организовал официальную встречу в интернет-среде, в которой приняли участие танцоры и тренеры по брейк-дансу.

Цель первой встречи заключалась, прежде всего, в том, чтобы проинформировать эстонских танцоров брейк-данса, тренеров и руководителей клубов о возможности принять участие в Олимпийских играх и вступить в Эстонский союз танцевального спорта, пишет Rus.ERR.

По словам члена правления ETSL Йоэля Юхта, очень важно, чтобы между союзом и эстонскими танцорами брейк-данса наладилось хорошее сотрудничество и общение. 

Также в интернет-среде прошло обсуждение того, каким образом можно в будущем сформировать национальную сборную по брейк-дансу. По словам руководителя союза, ETSL проделал большую работу, однако развитие новой сферы является большим испытанием для всех.

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