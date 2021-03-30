Иностранцы, пытавшиеся обчистить банкоматы в Эстонии, предстанут перед судом

«Эти преступления показывают, что организованная преступность из южных стран добралась до Эстонии и этому нужно решительно противостоять», - сказал прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ.

«Взломом банкомата в Саку был нанесен ущерб почти 200 евро, банкомата в Рапла - почти 4000 евро, а взрывом банкомата в Синди - более 35 тысяч евро. Ни в одном случае наличные заполучить не удалось», - уточнил прокурор.

Согласно обвинению, граждане Молдавии и Румынии около трех часов ночи 20 августа 2020 года пытались подключить ноутбук к панели управления банкомата в Саку, чтобы с помощью специальной программы дать команду автомату выдать наличные. Манипуляция с банкоматом не удалась, и находящиеся в нем более 60 000 евро злоумышленники не получили. 3 сентября они пытались аналогичным образом воздействовать на банкомат в Рапла, на этот раз в банкомате просверлили отверстие, чтобы добраться до проводов и повлиять на программу. И в этот раз желаемую команду передать не удалось и в банкомате осталось более 100 тысяч евро.

Менее чем через две недели злоумышленники атаковали банкомат в Синди, но на этот раз была предпринята попытка получить деньги с помощью взрыва банкомата. Для этого они пустили газ в банкомат, а затем вызвали короткое замыкание, в результате чего газ взорвался. Произошел взрыв, деформировался банкомат и разрушился коридор магазина, где находился банкомат. Но получиться находившиеся в банкомате почти 47 000 евро все-таки не удалось.

Систематические совершенные группой лиц кражи со взломом наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Причинение взрыва, если он представляет угрозу для чужого имущества, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.