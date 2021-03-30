Фото и видео ⟩ Продается кусочек истории: эта жемчужина классической архитектуры расположена в Рапламаа
В волости Мярьямаа ждет покупателя построенная в XIX веке и частично отреставрированная усадьба, передает портал Kodustiil.
В волости Мярьямаа ждет покупателя построенная в XIX веке и частично отреставрированная усадьба, передает портал Kodustiil.
К частично отреставрированной мызе Конувере ведет каштановая аллея. Мыза расположена на земельном участке площадью 22 га. Построенный семейством Ренненкампф усадебный комплекс сменит собственников за 650 000 евро.
Главное здание было построено в стиле классицизма в начале XIX века. Его представительный фасад украшает портик с колоннами. В двухэтажном доме 10 комнат. Первый и цокольный этажи полностью отреставрированы.
В расположенной на участке конюшне находятся большие стойла для лошадей, кухня, раздевалка и комната для инвентаря. На втором этаже есть летние комнаты и сеновал.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости City24. Посмотрите также и видео!