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  • Продается кусочек истории: эта жемчужина классической архитектуры расположена в Рапламаа

Фото и видео ⟩ Продается кусочек истории: эта жемчужина классической архитектуры расположена в Рапламаа

Мыза Конувере. ФОТО: City24

В волости Мярьямаа ждет покупателя построенная в XIX веке и частично отреставрированная усадьба, передает портал Kodustiil.

К частично отреставрированной мызе Конувере ведет каштановая аллея. Мыза расположена на земельном участке площадью 22 га. Построенный семейством Ренненкампф усадебный комплекс сменит собственников за 650 000 евро.

Мыза Конувере. ФОТО: City24

Главное здание было построено в стиле классицизма в начале XIX века. Его представительный фасад украшает портик с колоннами. В двухэтажном доме 10 комнат. Первый и цокольный этажи полностью отреставрированы.

Мыза Конувере. ФОТО: City24

В расположенной на участке конюшне находятся большие стойла для лошадей, кухня, раздевалка и комната для инвентаря. На втором этаже есть летние комнаты и сеновал. 

Мыза Конувере. ФОТО: City24

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости City24. Посмотрите также и видео!

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