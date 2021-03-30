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  • По подозрению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко
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По подозрению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко
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Сергей Середенко ФОТО: Сергей Трофимов

Как стало известно Rus.Postimees, общественный деятель Сергей Середенко задержан по подозрению в антигосударственной деятельности.

Знакомые Сергея Середенко высказали обеспокоенность тем, что известный как «русский омбудсмен» правозащитник не выходит на связь. В числе прочего прозвучала информация о том, что он может быть задержан КаПо.

В Полиции безопасности Rus.Postimees на вопросы не ответили, предложив обратиться в Государственную прокуратуру.

Пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас сообщила, что информация об аресте соответствует действительности. «В начале марта был задержан гражданин Эстонии, 57-летний Сергей. Его подозревают в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики», - сказала Кюнгас.

Она уточнила, что по ходатайству Госпрокуратуры суд выдал санкцию на арест подозреваемого, посчитав, что подозрения в совершении преступления и задержание были обоснованными.

На вопрос, в чем именно подозревается Середенко, Кюнгас ответила: «В интересах следствия сейчас невозможно разглашать детальную информацию».

Как пишет Rus.ERR, защитник Сергея Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков от комментариев предпочел воздержаться, объяснив это интересами своего клиента.

"Как у него здоровье? На сегодняшний у меня нет информации, которая сигнализировала бы особую тревожность, но известно, что Сергей Середенко в таком возрасте, который требует ухода и внимания. Но надеюсь, что нахождение под стражей не ухудшит состояние его здоровья. Если же оно начнет ухудшаться, то защита предпримет действия, чтобы попытаться изменить меру пресечения", - сказал Садеков.

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