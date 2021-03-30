По подозрению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко

Знакомые Сергея Середенко высказали обеспокоенность тем, что известный как «русский омбудсмен» правозащитник не выходит на связь. В числе прочего прозвучала информация о том, что он может быть задержан КаПо.

В Полиции безопасности Rus.Postimees на вопросы не ответили, предложив обратиться в Государственную прокуратуру.

Пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас сообщила, что информация об аресте соответствует действительности. «В начале марта был задержан гражданин Эстонии, 57-летний Сергей. Его подозревают в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики», - сказала Кюнгас.

Она уточнила, что по ходатайству Госпрокуратуры суд выдал санкцию на арест подозреваемого, посчитав, что подозрения в совершении преступления и задержание были обоснованными.

На вопрос, в чем именно подозревается Середенко, Кюнгас ответила: «В интересах следствия сейчас невозможно разглашать детальную информацию».

Как пишет Rus.ERR, защитник Сергея Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков от комментариев предпочел воздержаться, объяснив это интересами своего клиента.