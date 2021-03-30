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Контейнеровоз "Эвер Гивен", почти неделю перекрывавший движение в Суэцком канале, наконец снят с мели. Навигация в проливе возобновлена, но на то, чтобы полностью справиться с возникшими по обеим сторонам канала заторами из судов, уйдет еще несколько дней.

По данным портала MarineTraffic, отслеживающего передвижения морских судов, контейнеровоз "Эвер Гивен" на малом ходу с помощью буксиров смог преодолеть узкую часть Суэцкого канала и вышел в район Малого Горького озера, которое примыкает к Большому Горькому озеру, расположенному между северной и южной частями канала.

Вслед за этим парализованная на неделю навигация в Суэцком канале, связывающем Средиземное море с Красным, была возобновлена.

Теперь эскпертам предстоит осмотреть контейнеровоз, чтобы выяснить, нуждается ли он в ремонте и сможет ли своим ходом продолжить движение в пункт назначения. Сухогруз, на борту которого находится более 20 тыс. морских контейнеров, направлялся из Китая в Роттердам.

Как заявили в руководстве компании, управляющей каналом, на восстановление нормального судоходства в Суэцком канале потребуется несколько дней. Сейчас у северного и южного входов в канал ожидают прохода свыше 400 судов.

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Пропускную способность канала собираются увеличить с обычных примерно 50 до 100 судов в сутки, привлекая дополнительные буксиры.

Вслед за информацией о снятии контейнеровоза с мели мировые цены на нефть начали падать.

Накануне к спасательной операции были подключены дополнительные силы, и в последнем этапе разблокировки канала участвовали в общей сложности 10 буксиров.

В понедельник утром "Эвер Гивен" выровняли относительно берега и ждали прилива. Однако из-за сильного ветра контейнеровоз снова перегородил канал, ширина которого составляет лишь 200 метров - вдвое меньше, чем длина контейнеровоза.

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"Египтяне своими руками восстановили нормальный ход вещей, и теперь весь мир может быть уверен, что получит свои товары, проходящие через этот важнейший торговый путь", - написал президент страны Абдул-Фаттах Сиси на своей официальной странице в соцсетях.

Время подсчитывать убытки

Гигантский контейнеровоз, направлявшийся из Малайзии в Нидерланды, почти на неделю заблокировал сообщение по одной из важнейших транспортных артерий мира.

Затор, возникший в Суэцком канале после того, как его перегородил севший на мель контейнеровоз, скорее всего вызовет проблемы с поставками некоторых товаров в Европу. Однако делать точные прогнозы никто не берется, поскольку информация о содержимом сотен тысяч контейнеров на борту сотен судов непублична.

Впрочем, как указывает представитель Британской судоходной палаты Питер Эйлотт, грузовые суда часто приходят с задержкой в несколько дней по самым разным причинам - от поломок до плохой погоды, и этот риск заранее закладывается в графики поставок.

"В целом, транспортировка морским путем очень надежна, и в обычных условиях при перевозках из одного конца света в другой задержка на два-пять, а то и шесть дней вполне допустима, - говорит Эйлотт. - Так что шесть дней задержки, как в данном случае, означают, что рынки справятся без особого труда".

С другой стороны, за те же шесть дней компания, управляющая Суэцким каналом, потеряла более 95 млн долларов дохода, а судам, которые пустили в обход канала мимо Мыса Доброй Надежды, придется израсходовать лишние 400 тыс. долларов на топливо.

ФОТО: BBC

Каждый час простоя кораблей обошелся международным судоходным компаниям в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день или 400 млн долларов в час.

Новость о снятии с мели контейнеровоза и возобновлении движения по Суэцкому каналу привела также к снижению цен на нефть эталонных марок.

Как гигантский корабль снимали с мели

После того, как контейнеровоз сел на мель, сдвинуть его с места много дней помогала целая флотилия бускиров.

Одновременно с попытками буксиров сдвинуть судно с места, его нос и корму пытались откопать с помощью земснарядов.

ФОТО: BBC

По словам эксперта по вопросам судоходства Сала Меркольянно, земснаряды постояннно работают в Суэцком канале, расчищая и углубляя русло.

"Эти большие механизмы опускают ковши на глубину и вычерпывают со дна осадки, которые потом выгружают на берег", - поясняет он.

Еще в субботу спасатели попытались использовать прилив для освобождения судна. Одновременно из-под носа контейнеровоза, воткнувшегося в берег, земснаряды удалили тысячи тонн песка и глины.

По данным агентства Блумберг, спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял "Эвер Гивен".

В дополнение к обычным земснарядам в Суэцкий канал прибыла специальная "драга-пылесос", способная перемещать до 2 тыс. кубометров породы в час.

Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобных работ, говорили, что опасаются разлома судна.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под дном судна обнаружен массив камня, что серьезно затруднило работы.

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Работы таже были затруднены чередой приливов и отливов, а также сильным ветром.

В "Твиттере" даже появилось видео, на котором спасатели празднуют момент, когда судно удалось сдвинуть всего на два дюйма.

В случае, если бы все предпринятые меры не увенчались успехом, оставался последний вариант: разгрузить судно и слить топливо, чтобы повысить его пловучесть. Однако такая операция могла оказаться очень сложной, дорогостоящей и продолжительной.

Можно было бы попробовать обойтись одной лишь перекачкой топлива, что было бы быстрее и дешевле, но этого могло оказаться недостаточно.

А вот снимать с судна кранами 20 тысяч морских контейнеров могло оказаться тяжелейшей задачей. Доставить такие краны к контейнеровозу было бы весьма сложно, к тому же в процессе разгрузки могла произойти разбалансировка, что теоретически грозило бы судну разломом.

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К счастью, до всего этого не дошло, и совместных усилий земснарядов, экскаваторов и буксиров оказалось достаточно, чтобы снять судно с мели.

ФОТО: Reuters

Пока нет ясности, когда точно удастся возобновить движение судов по каналу, через который проходит около 12% мировой торговли. У контейнеровоза поврежден корпус.

ФОТО: BBC

По словам капитана контейнеровоза "Эвер Гивен", его сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей).

В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз.