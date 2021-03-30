Профессор: беременных можно и даже рекомендуется вакцинировать от Covid-19

Ссылаясь на проведенное в Израиле исследование, она подчеркнула, что беременным женщинам можно сделать прививку от Covid-19, и она также приносит пользу новорожденным. "Как и прививка против гриппа, которую настоятельно рекомендуется делать беременным женщинам, потому что тогда новорожденный в течение первого года жизни защищен от этой инфекции", - отметила Кройча.

Профессор подчеркнула, что во время вакцинации беременных женщин в Израиле побочных эффектов не выявлено.