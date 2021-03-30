Оскандалившийся тренер дал интервью бразильской передаче: в Эстонии я более знаменит, чем президент

Три недели назад бывшая футболистка Миа Белль Трисна в эфире передачи «Õhtu!», которая выходит на Kanal 2, заявила, что Жетулио, воспользовавшись своим положением тренера, лишил ее девственности, когда ей было всего 14 лет. На сегодняшний день дело передано в прокуратуру, которая возбудила в отношении Жетулио уголовное дело. Эстонский футбольный союз пожизненно запретил бразильскому тренеру заниматься футболом.

В почти 11-минутном отрывке передачи Жетулио рассказал ту же историю, что и эстонским СМИ. Он утверждал, что находился в отношениях с Трисной по обоюдному согласию и не нарушил закон. Он добавил, что отношения продлились семь лет, он ни от кого их не скрывал - они вместе бывали в общественных местах.

Словно в подтверждение этого утверждения, интервью также взяли у Хорхе Педрозо, у которого был ресторан в Таллинне, и предпринимателя Кико Балестрина. Оба подтвердили версию футбольного тренера о том, что это были отношения по обоюдному согласию. «Они целовались и обнимались, они были спокойны и счастливы. Не было причин подозревать, что кто-то кого-то принуждал», - сказал Кико Балестрин.

Как и в интервью Postimees, Жетулио заявил, что Трисна устроила скандал в целях рекламы своей книги.

Автор передачи сказал, что Жетулио подвергся в Эстонии таким жестоким нападениям, что едва может выйти из дома. «Я здесь более знаменит, чем президент», - сказал Жетулио.