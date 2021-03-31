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СМИ: власти Италии выдворят из страны подозреваемого в шпионаже российского военного

Итальянская полиция. ФОТО: Mauro Scrobogna/ZUMAPRESS.com

Итальянское руководство выдворит из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного, сообщает газета Corriere della Sera.

"Офицер российской армии, работавший в посольстве РФ в Италии, будет выдворен из страны", - пишет газета. Она поясняет, что дипломатический статус делает невозможным арест этого человека. Ранее сообщалось, что в Риме как раз изучали "юридический статус" задержанного военнослужащего, чтобы определить, как с ним поступить.

Римские СМИ пишут, что российский военный, по данным итальянских следователей, занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.

Офицер ВМС Италии, передававший россиянину секретные документы, арестован, подчеркивает Corriere della Sera.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.

По данным итальянских СМИ, речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.

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