СМИ: власти Италии выдворят из страны подозреваемого в шпионаже российского военного

"Офицер российской армии, работавший в посольстве РФ в Италии, будет выдворен из страны", - пишет газета. Она поясняет, что дипломатический статус делает невозможным арест этого человека. Ранее сообщалось, что в Риме как раз изучали "юридический статус" задержанного военнослужащего, чтобы определить, как с ним поступить.

Римские СМИ пишут, что российский военный, по данным итальянских следователей, занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.

Офицер ВМС Италии, передававший россиянину секретные документы, арестован, подчеркивает Corriere della Sera.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.