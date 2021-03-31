СМИ: власти Италии выдворят из страны подозреваемого в шпионаже российского военного
Итальянское руководство выдворит из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного, сообщает газета Corriere della Sera.
Итальянское руководство выдворит из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного, сообщает газета Corriere della Sera.
"Офицер российской армии, работавший в посольстве РФ в Италии, будет выдворен из страны", - пишет газета. Она поясняет, что дипломатический статус делает невозможным арест этого человека. Ранее сообщалось, что в Риме как раз изучали "юридический статус" задержанного военнослужащего, чтобы определить, как с ним поступить.
Римские СМИ пишут, что российский военный, по данным итальянских следователей, занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.
Офицер ВМС Италии, передававший россиянину секретные документы, арестован, подчеркивает Corriere della Sera.
В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.
По данным итальянских СМИ, речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.