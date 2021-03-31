Lexus показал 544-сильный электрокар с запасом хода 600 километров
Компания Lexus представила шоу-кар LF-Z Electrifie, который призван продемонстрировать будущее серийных электрокаров марки. Электрический кроссовер получил 544-сильную установку и новейшую систему полного привода Direct4, которая в зависимости от дорожных условий делает ведущими передние, задние или все четыре колеса. С места до 100 километров в час LF-Z способен разгоняться за три секунды, а запас хода составляет внушительные 600 километров, пишет Motor.