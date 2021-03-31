Lexus показал 544-сильный электрокар с запасом хода 600 километров

Концепт LF-Z стал вторым автомобилем, созданным в рамках концепции Electrified. В 2019 году Lexus презентовал футуристичный шоу-кар LF-30 Electified с клиновидным кузовом и дверями-крыльями чайки. LF-Z, представленный 30 марта 2021 года, куда больше приближен к реальности: у него стандартные двери, кузов приподнятого лифтбека и посадочная формула 2+2.

В движение LF-Z приводят четыре мотор-колеса мощностью 544 лошадиных сил (400 киловатт) и 700 Нм крутящего момента, а питает их батарея емкостью 90 киловатт-часов. Электрокар весом 2,1 тонны набирает первую «сотню» ровно за три секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 километров в час. На одной зарядке LF-Z проезжает 600 километров по циклу WLTP.

Новая платформа, на которой построен LF-30 Electified, предусматривает отсутствие механической связи между рулем и управляемыми колесами. Еще одним важным новшеством стала система полного привода Direct4: в Lexus заявляют, что она обеспечивает независимую регулировку тяги на каждом из четырех колес. В будущем Direct4 может быть внедрена на серийные модели с разными типами привода.

Салон концепта оформлен в соответствии с философией, получившей название Tazuna. Ее характерная особенность в том, что органы управления сконцентрированы вокруг руля, выполненного в виде штурвала. На передней панели установлен единый блок экранов, а важная информация выводится на проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Серийные электрокары на новой «тележке» появятся в продаже не раньше 2025 года — к этому моменту Lexus рассчитывает довести долю продаж электрифицированных моделей до 50 процентов.