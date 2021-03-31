Кылварт: Таллинн может открыть шесть центров вакцинации

На вакцинацию ожидают прежде всего людей, которым в этом году исполняется 65 лет, и жителей, входящих в группу риска, от 60 лет, пишет Rus.ERR.

Прийти на вакцинацию могут те, кто предварительно зарегистрировался в цифровой регистратуре (со среды) или по телефону (с четверга). Для регистрации по телефону город в сотрудничестве с Tallink откроет колл-центр.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, поступившее количество вакцины означает, что два центра вакцинации справятся, при необходимости город готов открыть больше центров.