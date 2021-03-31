Кылварт: Таллинн может открыть шесть центров вакцинации
В выходные дни в Таллинне вакцинация пройдет в спортивном центре Сыле и в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ, однако в случае необходимости город может открыть еще четыре центра вакцинации.
В выходные дни в Таллинне вакцинация пройдет в спортивном центре Сыле и в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ, однако в случае необходимости город может открыть еще четыре центра вакцинации.
На вакцинацию ожидают прежде всего людей, которым в этом году исполняется 65 лет, и жителей, входящих в группу риска, от 60 лет, пишет Rus.ERR.
Прийти на вакцинацию могут те, кто предварительно зарегистрировался в цифровой регистратуре (со среды) или по телефону (с четверга). Для регистрации по телефону город в сотрудничестве с Tallink откроет колл-центр.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, поступившее количество вакцины означает, что два центра вакцинации справятся, при необходимости город готов открыть больше центров.
«У нас есть возможность открыть до шести центров вакцинации, если государство предоставит больше вакцины, и такая потребность в центрах возникнет», - сказал Кылварт на состоявшейся в среду пресс-конференции столичной горуправы.