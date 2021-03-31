Участвовать в конкурсе на место космонавта впервые могут и граждане Эстонии

ESA вербует новых астронавтов на 11 с лишним лет для работы. Претенденты в астронавты могут оставить свою заявку со среды 31 марта до 28 мая на сайте ESA. После этого будет в шесть раундов проходить процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре следующего года. ESA побуждает и оставлять заявки и женщин , поскольку агентство стремится к гендерному балансу в своих рядах.

По словам возглавляющего эстонское космическое бюро Фонда развития предпринимательства Эстонии EAS Мадиса Выыраса, это первый шанс для граждан Эстонии.

«Кандидат должен быть гражданином одной из стран-участниц ESA, иметь как минимум степень магистра предпочтительно в области инженерии, естественных наук, информационных технологий или медицины, очень хорошо владеть английским и другими языками», - сказал Выырас, по словам которого в последний раз ESA искало новых астронавтов 11 лет назад, тогда Эстония еще не была членом агентства.

Как сказал Выырас, в отличие от предыдущих конкурсов, сейчас подбираются два типа астронавтов. Во-первых, это карьерные астронавты, набранные в ESA и участвующие в ряде продолжительных миссий - почему бы не на Луну и не только. Во-вторых, это участники проектов, которые образуют так называемый пул астронавтов и получат приглашение приехать на работу в ESA с подходящей миссией, отправиться в космос и выполнить, например, конкретную задачу на орбите. Будет отобрано до шести профессиональных астронавтов и до 20 проектных космонавтов.

Выдержавшие конкурс пройдут рассчитанную на годы программу тренировок. «Все начинается с базовой подготовки, на которой обучают космическим системам и машинам, а также русскому языку и навыкам выживания. В программе трехнедельная тренировка в камере, где воспроизводится изоляция, умение находиться в которой требует профессия космонавта. Команда в камере с ограниченным оборудованием должна выполнять различные научные задания, очень точно соблюдая все правила», - сказал Выырас, отметив, что как только основные навыки будут обретены, основное внимание будет уделяться более конкретным задачам, таким как проведение определенных экспериментов в космосе или обслуживание оборудования космической станции.

Эстонское космическое бюро EAS является разработчиком космического бизнеса Эстонии и поддерживает отношения между Эстонией и ESA. «Мы предлагаем эстонским предприятиям возможность участвовать в закупках ESA и выполнять заказы. Например, наши ИТ-предприятия завоевали доверие космического агентства. Proekspert развивает использование искусственного интеллекта для продления срока службы спутников, а Guardtime создало приложение блокчейн для обеспечения целостности космических данных», - сказал Выырас, подчеркнув, что такое сотрудничество откроет новые возможности для предприятий на рынках высоких технологий.

Помимо поддержки предприятий, Эстонское космическое агентство также является посредником в создании возможностей карьерного роста в ESA, как для стажировок, так и для работы. В настоящее время в ESA работает около десятка эстонцев, половина из которых проходят стажировку.

По словам генерального директора ESA Яна Вернера, агентство получило серьезные полномочия от государств-членов для того, чтобы вывести европейские космические исследования на новый уровень. «Процесс набора астронавтов - важный шаг для развития агентства вместе сего международными партнерами во всех областях космических открытий и инноваций на ближайшие годы», - сказал Вернер.

Европейское космическое агентство было создано в 1975 году, чтобы определять развитие космического потенциала Европы и гарантировать пользы гражданам Европы и мира от вложения инвестиции в космос. ESA 22 государства-члена: Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Ирландия, Италия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,