В Финляндии могут запретить просмотры квартир и дач перед покупкой

В то же время риэлторы столичного региона и Турку обеспокоены последствиями возможных ограничений на передвижение. В этих регионах ежемесячно заключают порядка 2 000 договоров о купле-продаже недвижимости.

Однако согласно представленному правительством законопроекту право на передвижение дает только переезд. По словам исполнительного директора ассоциации риэлторов Юсси Маннерберга, это нанесло бы непомерный ущерб жителям попадающих под установленные муниципалитетами ограничения.

«Конечно, возможные ограничения на передвижение нужно принять ради общего блага и работать, соблюдая меры предосторожности. Однако многие люди, успевшие продать старое жилье, нуждаются в новом доме», - объясняет он.

Тем временем, рост продаж дач составил в прошлом году почти 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что торговля дачными коттеджами будет активной и в этом году, а цены поднимутся в среднем на 5 процентов.