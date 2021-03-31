В Финляндии могут запретить просмотры квартир и дач перед покупкой
Согласно законопроекту финского правительства, просмотр жилья для покупки или аренды не входит в список разрешенных перемещений, передает Yle.
Согласно законопроекту финского правительства, просмотр жилья для покупки или аренды не входит в список разрешенных перемещений, передает Yle.
Весенние месяцы на рынке жилой недвижимости обещают быть оживленными. Ассоциация риэлторов Финляндии прогнозирует оживленную торговлю.
В то же время риэлторы столичного региона и Турку обеспокоены последствиями возможных ограничений на передвижение. В этих регионах ежемесячно заключают порядка 2 000 договоров о купле-продаже недвижимости.
«Конечно, возможные ограничения на передвижение нужно принять ради общего блага и работать, соблюдая меры предосторожности. Однако многие люди, успевшие продать старое жилье, нуждаются в новом доме», - объясняет он.
Тем временем, рост продаж дач составил в прошлом году почти 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что торговля дачными коттеджами будет активной и в этом году, а цены поднимутся в среднем на 5 процентов.