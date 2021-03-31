С 1 мая airBaltic будет летать из Таллинна в Мюнхен
Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 мая начинает регулярное авиасообщение на линии Таллинн - Мюнхен, в неделю будут выполняться по три прямых рейса в неделю.
Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 мая начинает регулярное авиасообщение на линии Таллинн - Мюнхен, в неделю будут выполняться по три прямых рейса в неделю.
На сегодня airBaltic обеспечивает прямые полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Лондон, Осло и Стокгольм, сообщила BNS авиакомпания в своем пресс-релизе.
В апреле возобновятся прямые рейсы airbaltic из Таллинна в Брюссель, Малагу, Париж и Вильнюс.
AirBaltic в обслуживании пассажиров использует меры защиты здоровья и следит за рекомендациями официальных учреждений.