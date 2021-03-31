Меркель и Макрон призвали Путина уважать права Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного разговора по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 30 марта, призвали российского лидера уважать права своего политического оппонента - оппозиционера Алексея Навального - в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и подчеркнули важность охраны его здоровья. Об этом сообщают пресс-службы Елисейского дворца и правительства Германии.