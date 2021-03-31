Меркель и Макрон призвали Путина уважать права Навального

В свою очередь, пресс-служба Кремля указывает, что "в связи с поднятым партнерами вопросом об А.Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", пишет DW.

Перемирие в Донбассе и ситуация в Беларуси

Одной из тем разговора трех политических лидеров стала также ситуация на востоке Украины. При этом Меркель и Макрон указали Путину на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.

Кроме того, президенты России и Франции, а также глава правительства ФРГ обсудили положение в Беларуси, отметив необходимость инклюзивного диалога для мирного разрешения конфликта в этой стране.

Отдельной темой разговора стали конфликты в Ливии и Сирии, причем Меркель и Макрон выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению оказания трансграничной помощи нуждающимся мирным жителям.

Кроме того, Меркель, Макрон и Путин договорились совместно прилагать усилия к тому, чтобы подвигнуть Иран вернуться к выполнению условий ядерного соглашения.

Применение вакцины "Спутник V" в ЕС

Еще одной темой разговора стало возможное использование в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V", указывает пресс-служба правительства Германии. В этой связи Меркель и Макрон указали, что сотрудничество с Москвой в данной области будет зависеть от результатов анализа препарата для его последующей регистрации европейским регулятором лекарственных средств EMA.