Картина дня: приговор виновнику смертельного ДТП, вакцинационные паспорта и массовая раздача денег

Ущерб огромен: в Таллинне несколько человек стали жертвами мошенников

30 марта в Таллинне полиция начала несколько уголовных производств по статье о мошенничестве. Жителей Эстонии просят сохранять бдительность при получении звонков от имени банка, а также не передавать свои личные данные, ПИН-коды и другую личную информацию неизвестным. Читать далее...

Репортаж из Локса 〉 "Кто здесь болен? Я, например, не болен"

Утро вторника в Локса. Внешне ничто не говорит о том, что портовый город с двумя с половиной тысячами жителей находится на линии фронта по числу людей, инфицированных коронавирусом. Если в понедельник по количеству положительных тестов за последние две недели там еще удерживали первое место, то во вторник было уже второе. Читать далее...

Студия Postimees: спасет ли экономику массовая раздача денег?

Эстония вливает немалые средства в спасение своей экономики. Многое ли было спасено? Что можно было бы сделать по-другому? Чем может обернуться для экономики и людей привычка находиться в самоизоляции? Выйдем ли мы из этой ситуации более сильными? Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите эфир в записи!

Виновник трагической аварии на Сааремаа приговорен к 14 годам тюрьмы

В среду Пярнуский уездный суд признал Андреса Рейнарта, спровоцировавшего тяжелейшую аварию с тремя погибшими, виновным в убийстве и приговорил его к длительному сроку лишения свободы. Суд приговорил Рейнарта к 14 годам тюрьмы. Читать далее...

Реклама на автобусных остановках призывает для лечения коронавируса пить хлор

На улицах Вильянди и других городов появились большие плакаты, рекламирующие диоксид хлора или MMS (Miracle Mineral Solution) как чудодейственное лекарство, которое борется с коронавирусом и поможет положить конец пандемии. Но диоксид хлора - токсичное вещество, которое, как известно, не излечивает болезни, но может вызывать рвоту, диарею, повреждение внутренних органов и даже смерть. Читать далее...

Появление вакцинационных паспортов не обещает восстановления эстонско-российского туризма

В первые три месяца прошлого года, когда в Эстонии не было и мысли о связанных с коронавирусом ограничениях, между Россией и Эстонии фиксировалось около миллиона пересечений границы. Прошел год, граница уже довольно долго закрыта, и возник вопрос: как ездить в Россию после окончания пандемии. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1009 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1009, то есть 19,4% от общего количества. Читать далее...

Министерство социальных дел: вакцинационный паспорт можно будет скачать из digilugu.ee