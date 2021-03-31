Картина дня: приговор виновнику смертельного ДТП, вакцинационные паспорта и массовая раздача денег
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 марта.
30 марта в Таллинне полиция начала несколько уголовных производств по статье о мошенничестве. Жителей Эстонии просят сохранять бдительность при получении звонков от имени банка, а также не передавать свои личные данные, ПИН-коды и другую личную информацию неизвестным. Читать далее...
Утро вторника в Локса. Внешне ничто не говорит о том, что портовый город с двумя с половиной тысячами жителей находится на линии фронта по числу людей, инфицированных коронавирусом. Если в понедельник по количеству положительных тестов за последние две недели там еще удерживали первое место, то во вторник было уже второе. Читать далее...
Эстония вливает немалые средства в спасение своей экономики. Многое ли было спасено? Что можно было бы сделать по-другому? Чем может обернуться для экономики и людей привычка находиться в самоизоляции? Выйдем ли мы из этой ситуации более сильными? Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите эфир в записи!
В среду Пярнуский уездный суд признал Андреса Рейнарта, спровоцировавшего тяжелейшую аварию с тремя погибшими, виновным в убийстве и приговорил его к длительному сроку лишения свободы. Суд приговорил Рейнарта к 14 годам тюрьмы. Читать далее...
На улицах Вильянди и других городов появились большие плакаты, рекламирующие диоксид хлора или MMS (Miracle Mineral Solution) как чудодейственное лекарство, которое борется с коронавирусом и поможет положить конец пандемии. Но диоксид хлора - токсичное вещество, которое, как известно, не излечивает болезни, но может вызывать рвоту, диарею, повреждение внутренних органов и даже смерть. Читать далее...
В первые три месяца прошлого года, когда в Эстонии не было и мысли о связанных с коронавирусом ограничениях, между Россией и Эстонии фиксировалось около миллиона пересечений границы. Прошел год, граница уже довольно долго закрыта, и возник вопрос: как ездить в Россию после окончания пандемии. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1009, то есть 19,4% от общего количества. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамент здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и вице-канцлер э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Калле Киллар. Читать далее...
В выходные дни в Таллинне вакцинация пройдет в спортивном центре Сыле и в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ, однако в случае необходимости город может открыть еще четыре центра вакцинации. Читать далее...
Соратники задержанного по подозрению в антигосударственной деятельности юриста Сергея Середенко не понимают, в чем конкретно его подозревают: в последние годы популярный во второй половине 1990-х маардуский политик зарабатывал на жизнь дворником. Читать далее...
Инициатива семейных врачей, расширение целевой группы и вакцина Moderna – эти три ключевых слова должны были помочь Ида-Вирумаа догнать другие регионы Эстонии по темпам вакцинации. Но достичь поставленной цели вряд ли удастся: 200 доз, предназначенных для вакцинации в прошлые выходные, еще вчера ждали своей очереди. Читать далее...
Пожилая жительница Палдиски Нелли говорит, что, насколько ей известно, у них не проводится массовая вакцинация и информации из центра семейных врачей не поступало. «К семейному врачу нас не пускают», - беспомощно констатирует она. Она не может уверенно сказать, нужно делать прививку или нет, она знает лишь то, что при некоторых заболеваниях это может быть опасным. Читать далее...
Европейское космическое агентство (ESA) подбирает новых астронавтов, участвовать в конкурсе впервые могут и граждане Эстонии. Читать далее...