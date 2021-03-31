Картина дня: рекордная партия AstraZeneca, реклама опасного вещества, освобождение Пятницкого и арест нарушителя на BMW

Некоторых клиентов Elisa ожидает подорожание их мобильных пакетов из-за новой услуги. Правда, воспользоваться этой услугой в условиях пандемии смогут немногие. Клиенту Elisa Александру недавно сообщили, что его счет за мобильные услуги теперь вырастет почти на 12 евро. Читать дальше...

Реклама на автобусных остановках призывает для лечения коронавируса пить хлор

На улицах Вильянди и других городов появились большие плакаты, рекламирующие диоксид хлора или MMS (Miracle Mineral Solution) как чудодейственное лекарство, которое борется с коронавирусом и поможет положить конец пандемии. Но диоксид хлора - токсичное вещество, которое, как известно, не излечивает болезни, но может вызывать рвоту, диарею, повреждение внутренних органов и даже смерть. Читать далее...

Появление вакцинационных паспортов не обещает восстановления эстонско-российского туризма

В первые три месяца прошлого года, когда в Эстонии не было и мысли о связанных с коронавирусом ограничениях, между Россией и Эстонии фиксировалось около миллиона пересечений границы. Прошел год, граница уже довольно долго закрыта, и возник вопрос: как ездить в Россию после окончания пандемии. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1009 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1009, то есть 19,4% от общего количества. Читать далее...

Министерство социальных дел: вакцинационный паспорт можно будет скачать из digilugu.ee

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамент здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и вице-канцлер э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Калле Киллар. Читать далее...

Кылварт: Таллинн может открыть шесть центров вакцинации

В выходные дни в Таллинне вакцинация пройдет в спортивном центре Сыле и в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ, однако в случае необходимости город может открыть еще четыре центра вакцинации. Читать далее...

Люди не понимают, в чем конкретно подозревают Сергея Середенко

Соратники задержанного по подозрению в антигосударственной деятельности юриста Сергея Середенко не понимают, в чем конкретно его подозревают: в последние годы популярный во второй половине 1990-х маардуский политик зарабатывал на жизнь дворником. Читать далее...

Небольшой спрос на вакцину в Ида-Вирумаа отправил ее в холодильники

Инициатива семейных врачей, расширение целевой группы и вакцина Moderna – эти три ключевых слова должны были помочь Ида-Вирумаа догнать другие регионы Эстонии по темпам вакцинации. Но достичь поставленной цели вряд ли удастся: 200 доз, предназначенных для вакцинации в прошлые выходные, еще вчера ждали своей очереди. Читать далее...

Продавщица из Клоога: появление машин скорой помощи повлияло на отношение людей к вакцинации

Пожилая жительница Палдиски Нелли говорит, что, насколько ей известно, у них не проводится массовая вакцинация и информации из центра семейных врачей не поступало. «К семейному врачу нас не пускают», - беспомощно констатирует она. Она не может уверенно сказать, нужно делать прививку или нет, она знает лишь то, что при некоторых заболеваниях это может быть опасным. Читать далее...

Участвовать в конкурсе на место космонавта впервые могут и граждане Эстонии

Европейское космическое агентство (ESA) подбирает новых астронавтов, участвовать в конкурсе впервые могут и граждане Эстонии. Читать далее...

Олег Пятницкий выйдет на свободу после 38 лет заключения

Криминальная коллегия Тартуского окружного суда заявила, что уездный суд совершил ошибку, когда отказал в условно-досрочном освобождении отбывающему пожизненный срок Олегу Пятницкому, несмотря на множество положительных доводов в его пользу. Читать дальше...

Вынужденный закрыться магазин Depo сделал пожертвование Продовольственному банку

На прошлой неделе Департамент здоровья велел магазину Depo закрыть отделы продуктов питания, домашних животных и товаров первой необходимости. Компания решила передать оставшиеся излишки годных к употреблению продуктов питания компания Таллиннскому продовольственному банку. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Водитель без прав, который пытался на BMW сбежать от полиции, проведет в тюрьме 15 дней

29 марта в Тартумаа полиция задержала водителя, который проигнорировал сигнал к остановке и пытался скрыться. Сегодня суд вынес решение, что опасный водитель проведет в Тартуской тюрьме 15 дней. Читать дальше...