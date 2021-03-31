Ср, 31.03.2021
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  • Картина дня: рекордная партия AstraZeneca, реклама опасного вещества, освобождение Пятницкого и арест нарушителя на BMW

Картина дня: рекордная партия AstraZeneca, реклама опасного вещества, освобождение Пятницкого и арест нарушителя на BMW

Тартуская тюрьма. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 марта.

ВИДЕО 〉 В Эстонию прибыло рекордное количество вакцины AstraZeneca

Сегодня Департамент здоровья получил 45 600 доз вакцины AstraZeneca. На этой неделе в Эстонию прибудет в общей сложности 64 130 доз вакцины против коронавируса от различных производителей, что составляет самый большой объем с начала поставок. Читать дальше...

В Ивангороде вакцинировали 25 проживающих в Эстонии граждан России

В поликлинике Ивангорода сегодня прошла вакцинация от COVID-19 россиян, проживающих в Эстонии. Прививку сделали 25 человек. Все они ранее были записаны через портал Госуслуг. Читать дальше...

Департамент предупреждает: результат бесплатного теста нельзя использовать для путешествий

По данным Департамента здоровья, в последние недели участились случаи, когда отрицательный тест на коронавирус, полученный на основании направления семейного врача, используется для путешествий. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Гигантский центр вакцинации сможет открыться, как только поступит вакцина

Подготовка тартуского спортхолла A. Le Coq к открытию на его территории центра вакцинации подошла к завершающей стадии. Когда вакцины поступят, центр сможет вакцинировать 1500 человек в день. Читать дальше...

Ущерб огромен: в Таллинне несколько человек стали жертвами мошенников

30 марта в Таллинне полиция начала несколько уголовных производств по статье о мошенничестве. Жителей Эстонии просят сохранять бдительность при получении звонков от имени банка, а также не передавать свои личные данные, ПИН-коды и другую личную информацию неизвестным. Читать далее...

Репортаж из Локса 〉 "Кто здесь болен? Я, например, не болен"

Утро вторника в Локса. Внешне ничто не говорит о том, что портовый город с двумя с половиной тысячами жителей находится на линии фронта по числу людей, инфицированных коронавирусом. Если в понедельник по количеству положительных тестов за последние две недели там еще удерживали первое место, то во вторник было уже второе. Читать далее...

Студия Postimees: спасет ли экономику массовая раздача денег?

Эстония вливает немалые средства в спасение своей экономики. Многое ли было спасено? Что можно было бы сделать по-другому? Чем может обернуться для экономики и людей привычка находиться в самоизоляции? Выйдем ли мы из этой ситуации более сильными? Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите эфир в записи!

Виновник трагической аварии на Сааремаа приговорен к 14 годам тюрьмы

В среду Пярнуский уездный суд признал Андреса Рейнарта, спровоцировавшего тяжелейшую аварию с тремя погибшими, виновным в убийстве и приговорил его к длительному сроку лишения свободы. Суд приговорил Рейнарта к 14 годам тюрьмы. Читать далее...

Посольство России отреагировало на арест Сергея Середенко

Вчера стало известно, что с разрешения суда арестован известный общественный деятель, правозащитник Сергей Середенко. Сегодня посольство России выступило с заявлением. Читать дальше...

Читатель в недоумении: мобильный оператор поднимает цены за счет услуги, которой почти никто не сможет воспользоваться?

Некоторых клиентов Elisa ожидает подорожание их мобильных пакетов из-за новой услуги. Правда, воспользоваться этой услугой в условиях пандемии смогут немногие. Клиенту Elisa Александру недавно сообщили, что его счет за мобильные услуги теперь вырастет почти на 12 евро. Читать дальше...

Реклама на автобусных остановках призывает для лечения коронавируса пить хлор

На улицах Вильянди и других городов появились большие плакаты, рекламирующие диоксид хлора или MMS (Miracle Mineral Solution) как чудодейственное лекарство, которое борется с коронавирусом и поможет положить конец пандемии. Но диоксид хлора - токсичное вещество, которое, как известно, не излечивает болезни, но может вызывать рвоту, диарею, повреждение внутренних органов и даже смерть. Читать далее...

Появление вакцинационных паспортов не обещает восстановления эстонско-российского туризма

В первые три месяца прошлого года, когда в Эстонии не было и мысли о связанных с коронавирусом ограничениях, между Россией и Эстонии фиксировалось около миллиона пересечений границы. Прошел год, граница уже довольно долго закрыта, и возник вопрос: как ездить в Россию после окончания пандемии. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1009 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1009, то есть 19,4% от общего количества. Читать далее...

Министерство социальных дел: вакцинационный паспорт можно будет скачать из digilugu.ee

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамент здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и вице-канцлер э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Калле Киллар. Читать далее...

Кылварт: Таллинн может открыть шесть центров вакцинации

В выходные дни в Таллинне вакцинация пройдет в спортивном центре Сыле и в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ, однако в случае необходимости город может открыть еще четыре центра вакцинации. Читать далее...

Люди не понимают, в чем конкретно подозревают Сергея Середенко

Соратники задержанного по подозрению в антигосударственной деятельности юриста Сергея Середенко не понимают, в чем конкретно его подозревают: в последние годы популярный во второй половине 1990-х маардуский политик зарабатывал на жизнь дворником. Читать далее...

Небольшой спрос на вакцину в Ида-Вирумаа отправил ее в холодильники

Инициатива семейных врачей, расширение целевой группы и вакцина Moderna – эти три ключевых слова должны были помочь Ида-Вирумаа догнать другие регионы Эстонии по темпам вакцинации. Но достичь поставленной цели вряд ли удастся: 200 доз, предназначенных для вакцинации в прошлые выходные, еще вчера ждали своей очереди. Читать далее...

Продавщица из Клоога: появление машин скорой помощи повлияло на отношение людей к вакцинации

Пожилая жительница Палдиски Нелли говорит, что, насколько ей известно, у них не проводится массовая вакцинация и информации из центра семейных врачей не поступало. «К семейному врачу нас не пускают», - беспомощно констатирует она. Она не может уверенно сказать, нужно делать прививку или нет, она знает лишь то, что при некоторых заболеваниях это может быть опасным. Читать далее...

Участвовать в конкурсе на место космонавта впервые могут и граждане Эстонии

Европейское космическое агентство (ESA) подбирает новых астронавтов, участвовать в конкурсе впервые могут и граждане Эстонии. Читать далее...

Олег Пятницкий выйдет на свободу после 38 лет заключения

Криминальная коллегия Тартуского окружного суда заявила, что уездный суд совершил ошибку, когда отказал в условно-досрочном освобождении отбывающему пожизненный срок Олегу Пятницкому, несмотря на множество положительных доводов в его пользу. Читать дальше...

Вынужденный закрыться магазин Depo сделал пожертвование Продовольственному банку

На прошлой неделе Департамент здоровья велел магазину Depo закрыть отделы продуктов питания, домашних животных и товаров первой необходимости. Компания решила передать оставшиеся излишки годных к употреблению продуктов питания компания Таллиннскому продовольственному банку. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Водитель без прав, который пытался на BMW сбежать от полиции, проведет в тюрьме 15 дней

29 марта в Тартумаа полиция задержала водителя, который проигнорировал сигнал к остановке и пытался скрыться. Сегодня суд вынес решение, что опасный водитель проведет в Тартуской тюрьме 15 дней. Читать дальше...

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