В Ивангороде вакцинировали 25 проживающих в Эстонии граждан России

Прививку сделали 25 человек. Все они ранее были записаны через портал Госуслуг. При записи они получили информацию о необходимости предоставления необходимых документов, а именно: СНИЛСа, полиса ОМС и российского паспорта.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению региона учитывать в объемах поставок вакцины от коронавируса в Кингисеппский район возможный спрос со стороны российских граждан, находящихся в Эстонии. Глава региона также обратился к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой проработать на законодательном уровне вопрос о многократном пересечении российской границы с Финляндией и Эстонией для проведения вакцинации.

За весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности было направлено 4400 комплектов вакцины. В ближайшее время ожидается поставка в район в количестве 1500 комплектов дополнительно.

Всего Ленинградская область получила 93 822 комплекта вакцины «Спутник-V». По данным на 31 марта, в регионе сделали прививку 69 443 человека, в том числе 3042 медицинских работника, 2077 сотрудников сферы образования, 875 работников соцзащиты и 749 - силовых структур. Полностью привит 47 281 житель Ленинградской области.