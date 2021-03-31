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Цзю-младший защитил титул чемпиона WBO

epa09108383 Australia's Tim Tszyu celebrates after beating Ireland's Dennis Hogan in their super welterweight bout at the Newcastle Entertainment Centre, Newcastle, Australia, 31 March 2021. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT ФОТО: DAN HIMBRECHTS/EPA

Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом на боксерском вечере Steel City Showdown в Австралии.

Поединок завершился пятым раундом, Цзю победил соперника техническим нокаутом, пишет «Интерфакс».

Таким образом, 26-летний спортсмен защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе.

Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю. На счету Цзю-младшего теперь 18 побед в 18 поединках, в том числе 14 – нокаутом.

Что касается 36-летнего Хогана, он потерпел четвертое поражение при 28 победах и одной ничьей.

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