Многочисленные взломы домов, гаражей и промышленных зданий: полиция задержала подозреваемого в кражах

Ведущий следователь Лыунаской префектуры Вейко Кыре отметил, что в прошлом году в Йыгевамаа было совершено множество взломов домов, гаражей и промышленных зданий, которые имели одинаковый почерк. Из взломанных помещений были украдены как стройматериалы и запчасти транспортных средств, так и солнечные батареи с инвертерами. Ведущий следователь добавил, что с таким же почерком кражи были совершены также в Ляэне- и Ида-Вирумаа.

«Во время первых краж полиция стала собирать показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения и прочие доказательства, чтобы как можно скорее удалось установить личность подозреваемого. В результате различных рабочих приемов криминальной полиции расследование начало успешно продвигаться, и к середине марта удалось установить личность и задержать мужчину, который подозревается в совершении краж в трех уездах», - отметил Кыре. Подозреваемый в краже 41-летний мужчина уже знаком полиции из-за ранее совершенных преступлений против имущества.

По словам следователя полиции на недвижимости в Ида-Вирумаа, которая связана с подозреваемым, удалось найти большую часть предметов, украденных из Йыгевамаа. «Поскольку на той недвижимости были и предметы, происхождение которых неизвестно, полиция просит всех жертв аналогичных краж сообщить об этом, так как ваше ценное имущество может храниться в полиции», - призвала полиция проверить свое имущество жителей Йыгева-, Ляэне- и Ида-Вирумаа.

Следователь также напоминает, что нужно внимательно относиться к своему имуществу и, покидая свою дачу на какое-то время, следует брать самые ценные вещи с собой. «Для защиты личного имущества может помочь страхование, установка камеры видеонаблюдения или датчиков передвижения, чтобы владелец или охранная фирма знала, когда в вашем доме происходит нежелательное движение. Пользу принесет и то, если вы сохраните близкие отношения с соседями, которые в случае необходимости присмотрят за вашим жилищем, когда вы отсутствуете и, заметив посторонних лиц, оперативно сообщат об этом полиции», - призвал полицейский укоренять соседский надзор в общине.