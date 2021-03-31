Алексей Навальный объявил голодовку в колонии

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», - объяснил Навальный.

К посту в соцсетях было приложено заявление, которое Навальный написал на имя начальника колонии. В нем он подчеркнул, что «право на медицинскую помощь и осмотр приглашенным врачом-специалистом черным по белому прописано в законе». Навальный также отметил, что не видит смысла писать новые обращения с требованием оказать помощь, так как «единственная реакция на них — это психологическое давление».

Ранее в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное».