Ср, 31.03.2021
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Во время праздников не будет осуществляться часть банковских платежей

Iga asi siin maailmas üks kord muutub, ka netipanga kujundus. ФОТО: SCANPIX

В предстоящий пасхальный период не будет обслуживаться часть межбанковских платежей, в пятницу отделения банков будут закрыты.

В период с 2 по 5 апреля в Европе будут отмечать Пасху. Из-за праздников будет закрыта европейская платежная система Target2, в том числе ее эстонская часть, поэтому с 2 по 5 апреля не будут проводиться межбанковские и международные операции.

Внутрибанковские платежи и межбанковские мгновенные платежи и в праздничное время будут осуществляться круглосуточно.

Банки рекомендуют заранее запланировать банковские переводы и сделать самые главные межбанковские платежи ко второй половине дня 1 апреля.

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