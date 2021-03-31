Ср, 31.03.2021
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Из-за пробки в Суэцком канале, вероятно, умрут около 200 тысяч животных

TOPSHOT - This satellite imagery released by Maxar Technologies shows the MV Ever Given container ship in the Suez Canal on the morning of March 28, 2021. - Hope rose on March 28, 2021 that salvage efforts would free a mammoth container ship blocking the Suez Canal for six days, crippling international trade and causing multi-million-dollar losses. The MarineTraffic and VesselFinder applications said two tugboats were heading to the vital waterway to bolster the salvage operation, while experts pinned hope on a high tide to help refloat the vessel. (Photo by - / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ФОТО: -/AFP

Застрявший несколько дней назад в Суэцком канале контейнеровоз обрек на смерть десятки тысяч животных, пишет портал Фонтанка.ру.

Около 200 тысяч животных, которых перевозили на судах, вставших в пробку в Суэцком канале из-за застрявшего там контейнеровоза Ever Given, практически были обречены на смерть без воды и еды.

Как пишет 31 марта Middle East Monitor, шестнадцать судов перевозили живых животных из ЕС в Персидский залив. У них не было достаточного количества еды и воды, чтобы продержаться до конца пути. Закон ЕС предусматривает, что суда должны перевозить на 25 процентов больше еды, чем их грузу нужно для поездки, но, по словам защитников животных, это случается редко. Но и этого было бы недостаточно в данном случае. Помимо этого, из-за накопления отходов они не могут лечь, а тела умерших нельзя выбрасывать.

Около 130 000 животных из Румынии, которые должны были достичь Персидского залива пять дней назад, находятся в особенно тяжелом положении, сообщает EU Observer. Органы румынского надзора за экспортом живых животных заявили, что на борту судна достаточно еды и воды, однако репутация у страны в сфере перевозки скота оставляет желать лучшего. В прошлом году более 14 000 овец погибли, когда корабль перевернулся у побережья Черного моря.

Габриэль Паун, директор неправительственной организации Animals International in EU заявила, что самая ужасная в истории морская трагедия с животными может стать неизбежной.

Ранее агентство Bloomberg насчитало около 90 тысяч овец на борту стоящих в пробке кораблей.

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