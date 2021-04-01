В Эстонии с сегодняшнего дня выросли пенсии

Значение пенсионного индекса зависит на 20 процентов от изменения индекса потребительских цен и на 80 процеентов от годового роста пенсионной страховой части социального налога. Индекс потребительских цен в прошлом году снизился на 0,4 процента по сравнению со средним показателем 2019 года, а годовой рост пенсионной страховой части социального налога по данным Министерства финансов составляет 2,1 процента.

Пенсия по старости для имеющего 44 года стажа увеличится на 24,29 евро до 552,38 евро, плюс увеличение надбавки к дополнительной пенсии на 3,6 евро за воспитание каждого ребенка.

Базовая часть пенсии после индексации составит 219,3 евро, а годовая оценка пенсии - 7,206 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет на 16 евро и составит 235,3 евро. За счет этого повысятся и другие государственные пенсии. Народная пенсия после индексации вырастет на 30 евро и составит 255,17 евро. Также увеличится надбавка за воспитание каждого ребенка – она составит 3,6 евро.