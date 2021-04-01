Ограничения на въезд в Финляндию продлили до конца апреля
Министерство внутренних дел Финляндии подтвердило продление ограничений на въезд в страну до конца апреля, пишет Rus.ERR.
Министерство внутренних дел Финляндии подтвердило продление ограничений на въезд в страну до конца апреля, пишет Rus.ERR.
Ограничения будут действовать для приезжающих из всех стран Шенгенской зоны, за исключением Исландии.
Из других стран въезд в Финляндию без ограничений разрешен из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии.
Круизным судам разрешен заход в финские порты, но без высадки пассажиров.