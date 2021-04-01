Чт, 1.04.2021
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Ограничения на въезд в Финляндию продлили до конца апреля

Финский полицейский. ФОТО: Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva

Министерство внутренних дел Финляндии подтвердило продление ограничений на въезд в страну до конца апреля, пишет Rus.ERR.

Ограничения будут действовать для приезжающих из всех стран Шенгенской зоны, за исключением Исландии.

Из других стран въезд в Финляндию без ограничений разрешен из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии.

Круизным судам разрешен заход в финские порты, но без высадки пассажиров.

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