За сутки в Эстонии прибавилось 1098 зараженных, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 832, то есть 17,1% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 832, то есть 17,1% от общего количества.
Департамент здоровья сообщил, что в опубликованной 1 апреля коронастатистике была допущена ошибка, в результате чего были не учтены 266 положительных результатов тестов. На самом деле за сутки было установлено 1098 новых зараженных. Подробнее читайте здесь.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 460 человека. В Харьюмаа 374 новых случая приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 77, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 53, в Ляэне-Вирумаа — 51, в Рапламаа — 19, в Вильяндимаа — 16, в Ляэнемаа — 13, в Пыльвамаа — 12, в Йыгевамаа — 11, на Сааремаа и в Ярвамаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Валгамаа — четыре и на Хийумаа — один новый случай. В случае 27 тестов место жительства человек в Регистре народонаселения отсутствует.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1221 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,9% от общего количества сделанных тестов.
В стационарном лечении нуждаются 611 человек, скончались шестеро
По состоянию на утро 1 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 711 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 76 пациентам, из которых 48 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 92 новые истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 59 человек, 14 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 66-летняя женщина, 77-летняя женщина, 82-летняя женщина, 84-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 907 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 5603 случая заболевания COVID-19 у 5396 человек.
По состоянию на 1 апреля выздоровели 83 417 человек. Из них истории болезни 58 397 человека (70%) завершены, у 25 020 человек (30%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 148 800 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 107 253 положительных первичных результата (9,3% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 203 365 человек, две дозы вакцины получили 63 696 человек
По состоянию на 1 апреля, в Эстонии вакцинацию прошли 203 365 человек, из которых 63 696 получили две дозы. За сутки было введено 3573 дозы. В общей сложности ввели 261 089 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 272 333 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6275 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 596.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.