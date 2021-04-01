За сутки в Эстонии прибавилось 832 зараженных, пятеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 460 человека. В Харьюмаа 374 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 77, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 53, в Ляэне-Вирумаа — 51, в Рапламаа — 19, в Вильяндимаа — 16, в Ляэнемаа — 13, в Пыльвамаа — 12, в Йыгевамаа — 11, на Сааремаа и в Ярвамаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Валгамаа — четыре и на Хийумаа — один новый случай. В случае 27 тестов место жительства человек в Регистре народонаселения отсутствует.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1221 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,9% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 611 человек, скончались шестеро

По состоянию на утро 1 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 711 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 76 пациентам, из которых 48 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 92 новые истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 59 человек, 14 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 66-летняя женщина, 77-летняя женщина, 82-летняя женщина, 84-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 907 человек с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 5603 случая заболевания COVID-19 у 5396 человек.

По состоянию на 1 апреля выздоровели 83 417 человек. Из них истории болезни 58 397 человека (70%) завершены, у 25 020 человек (30%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 148 800 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 107 253 положительных первичных результата (9,3% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 203 365 человек, две дозы вакцины получили 63 696 человек

По состоянию на 1 апреля, в Эстонии вакцинацию прошли 203 365 человек, из которых 63 696 получили две дозы. За сутки было введено 3573 дозы. В общей сложности ввели 261 089 доз вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.