За сутки в Эстонии прибавилось 832 зараженных, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 832, то есть 17,1% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 832, то есть 17,1% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 460 человека. В Харьюмаа 374 новых случая приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 77, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 53, в Ляэне-Вирумаа — 51, в Рапламаа — 19, в Вильяндимаа — 16, в Ляэнемаа — 13, в Пыльвамаа — 12, в Йыгевамаа — 11, на Сааремаа и в Ярвамаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Валгамаа — четыре и на Хийумаа — один новый случай. В случае 27 тестов место жительства человек в Регистре народонаселения отсутствует.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1221 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,9% от общего количества сделанных тестов.
В стационарном лечении нуждаются 611 человек, скончались шестеро
По состоянию на утро 1 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 711 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 76 пациентам, из которых 48 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 92 новые истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 59 человек, 14 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 66-летняя женщина, 77-летняя женщина, 82-летняя женщина, 84-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 907 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 5603 случая заболевания COVID-19 у 5396 человек.
По состоянию на 1 апреля выздоровели 83 417 человек. Из них истории болезни 58 397 человека (70%) завершены, у 25 020 человек (30%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 148 800 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 107 253 положительных первичных результата (9,3% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 203 365 человек, две дозы вакцины получили 63 696 человек
По состоянию на 1 апреля, в Эстонии вакцинацию прошли 203 365 человек, из которых 63 696 получили две дозы. За сутки было введено 3573 дозы. В общей сложности ввели 261 089 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 272 333 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6275 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 596.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.