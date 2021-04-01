Столичная горуправа переезжает в Горхолл

Предварительная договоренность об ускоренной реставрации Горхолла была достигнута с Урмасом Сыырумаа, который хочет вложить 350 млн евро в восстановление бывшего Дворца культуры и спорта, а ныне – объекта охраны памятников старины. К масштабным работам по восстановлению Горхолла приступят завтра.

Город Таллинн благодарен бизнесмену за оперативность и отзывчивость. Также город признает, что транзитное движение является проблемой для центра города и вдобавок к планам развития тоннеля Талсинки следует дополнительно найти новые и инновационные решения. Поэтому горуправа сформировала рабочую группу по созданию возможного тоннеля между Ригой и Таллинном.