О медицине – без паники и без прикрас

Перепрыгивая с одной волны на другую…

– Доктор, вот вы находитесь внутри системы, видите всё под иным углом зрения, чем другие. Скажите, как инсайдер, почему мы оказались настолько не готовы к такому серьезному испытанию, как пандемия?

– Прошел ровно год с начала объявленной в Эстонии пандемии, год, как мы начали жить в условиях разной степени ограничений, год, как наша жизнь кардинально изменилась. И итог этого года оказался неутешительным. Мы возглавили список «передовых» по уровню распространения коронавируса стран, вынуждены объявлять жесткий карантин, в противном случае наша медицина просто захлебнется, мы не сможем уже не только проводить плановое лечение, но и оказывать помощь остро в ней нуждающимся больным.

На вопрос, почему же так произошло, нет простого и однозначного ответа. Скорее всего, тут сказался целый комплекс различных причин, каждая из которых по отдельности не дала бы такого результата, но все вместе они привели нас на грань катастрофы.

Надо признать, что наша страна, со всеми ее структурами и институтами, никогда не готовилась к такому сценарию. Все планы подготовки здравоохранения к чрезвычайным ситуациям исходили из теорий травматических эпидемий, вызванных природными катаклизмами или иными причинами, когда одновременно необходимо принять большое количество травмированных пациентов в ограниченное время. А беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Мы оказались в ситуации, когда заболевает большое количество людей, это происходит на протяжении продолжительного периода, потребность в медицинской помощи возрастает геометрически и превышает все возможности нашей медицины. Эти риски никогда не обсуждались, и к ним не готовились.

Правда, той же весной, после ряда допущенных серьезных ошибок в самом начале истории (например, разрешение на приезд команды волейболистов из зараженной Италии), когда неопределенность ситуации пугала всех, у чиновников высшего властного уровня хватило разума довериться медикам, прислушаться к их аргументам и действовать в соответствии с их рекомендациями.

– А как вы думаете, почему тот опыт оказался так катастрофически невостребованным нынче, когда ситуация с вирусом вновь обострилась? Это что – наша старинная народная забава – ходить по одним и тем же граблям?

– К сожалению, во время второй волны, даже тогда, когда в большинстве стран Европы и мира при меньших цифрах распространения вируса вводился карантин и приостанавливалась вся общественная жизнь, у нас всё оставалось открытым и доступным.

Наш «феномен», на мой взгляд, заключается в том, что к этому времени с вирусом познакомились ближе, возникла иллюзия понимания развития событий, казалось, что можно контролировать ситуацию, и тогда громче зазвучали голоса в защиту предпринимательства, сохранения бизнеса и т.п.