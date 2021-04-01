Осенью в Эстонию поступит назальная вакцина от гриппа AstraZeneca

Прибывающая в Эстонию вакцина от гриппа предназначается для внутримышечной инъекции, но осенью в страну впервые также доставят вакцину производства AstraZeneca для назального использования при иммунизации детей.

Как отметил исполнительный директор занимающегося оптовой продажей лекарств предприятия Tamro Eesti Танель Куусманн, есть надежда на то, что оговоренные с производителями партии все же прибудут в Эстонию: "Как и с вакциной от коронавируса: точное время поставок под вопросом, но доступность в течение сезона должна быть обеспечена".