Осенью в Эстонию поступит назальная вакцина от гриппа AstraZeneca
Осенью за счет государства вакцинируют треть пенсионеров. Сколько вакцины достанется людям трудоспособного возраста, станет известно также осенью, пишет Rus.ERR.
Осенью за счет государства вакцинируют треть пенсионеров. Сколько вакцины достанется людям трудоспособного возраста, станет известно также осенью, пишет Rus.ERR.
По словам руководителя отдела лекарств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, заказанного к осени количества хватит для вакцинации 80% жильцов домов попечения и 30% остальных пенсионеров старше 65 лет.
Прибывающая в Эстонию вакцина от гриппа предназначается для внутримышечной инъекции, но осенью в страну впервые также доставят вакцину производства AstraZeneca для назального использования при иммунизации детей.
Как отметил исполнительный директор занимающегося оптовой продажей лекарств предприятия Tamro Eesti Танель Куусманн, есть надежда на то, что оговоренные с производителями партии все же прибудут в Эстонию: "Как и с вакциной от коронавируса: точное время поставок под вопросом, но доступность в течение сезона должна быть обеспечена".