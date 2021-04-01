После переезда домохозяйка вымыла пол и была разочарована результатом

Переехав в новое жилье, Dandy, как и любой другой человек в ее ситуации, была полна надежд на безмятежную жизнь на новом месте. Однако вскоре ей пришлось упасть с небес на землю: она обнаружила, что прекрасный темный пол был всего лишь иллюзией.