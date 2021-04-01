После переезда домохозяйка вымыла пол и была разочарована результатом
Покупая жилье, новые хозяева были уверены, что в гостиной положен стильный темный паркет. После уборки их мнение изменилось, пишет Kodustiil.
Покупая жилье, новые хозяева были уверены, что в гостиной положен стильный темный паркет. После уборки их мнение изменилось, пишет Kodustiil.
Переехав в новое жилье, Dandy, как и любой другой человек в ее ситуации, была полна надежд на безмятежную жизнь на новом месте. Однако вскоре ей пришлось упасть с небес на землю: она обнаружила, что прекрасный темный пол был всего лишь иллюзией.
Начав мыть полы, она поняла, что предыдущие хозяева, вероятно, годами, если не десятилетиями, не брали в руки швабру и ведро с водой.
Под толстым слоем пыли и грязи она обнаружила светло-бежевый пол! Открытие поразило и домохозяйку, и ее подписчиков канала TikTok.