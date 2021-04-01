В числе первых вторую пенсионную ступень хотят покинуть свыше 152 000 человек

По состоянию на 25 марта заявление о выходе из второй пенсионной ступени подали 129 681 человек. К сегодняшнему дню число заявок выросло на 22 994. Это значит, что в числе первых деньги решили забрать 152 675 человек.

Средний возраст подавших заявление составляет 41 год, при этом женщины были более активными соискателями. Деньги решили забрать 78 778 женщин и 73 897 мужчин.

С момента вступления в силу пенсионной реформы, то есть с 1 января текущего года, присоединение или выход из второй пенсионной ступени стало добровольным для всех. Ранее присоединение ко второй ступени было обязательным для людей, родившихся с 1983 года. Покидающие вторую ступень, смогут возобновить накопление денег через десять лет.

Первый период подачи заявок закончился в марте. Первые выплаты состоятся в сентябре. При этом необходимо учитывать, что сумма, которую человек получит на руки, будет отличаться от той, что он видит на сайте Пенсионного центра.

Все будет зависеть от ситуации на рынках в сентябре и от цены, по которой управляющий фондом сможет продать паи. Кроме того, с суммы уплачивается подоходный налог. Те, у кого осталось пять лет до выхода на пенсию или уже они достигли пенсионного возраста, должны будут заплатить с изымаемых денег половину подоходного налога, то есть 10 процентов, вместо 20 процентов.

Время подачи заявки на снятие денег из второй ступени делится на три периода: с 1 января по 31 марта; с 1 апреля по 31 июля; с 1 августа по 30 ноября.

Время выплат зависит от времени подачи заявления.

Деньги будут выплачены через пять месяцев после окончания периода подачи заявок, т.е. если заявка подана в период, заканчивающийся 31 марта, деньги будут получены в сентябре.

В Пенсионном центре поясняют, что деньги, которые человек накопил во второй пенсионной ступени, выплачиваются все сразу, а также с них должен быть уплачен подоходный налог в размере 20 процентов. Точная доступная сумма зависит от цены, по которой управляющий фондом может монетизировать паи пенсионного фонда, что, в свою очередь, зависит от ситуации на финансовых рынках.