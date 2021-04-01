В числе первых вторую пенсионную ступень хотят покинуть свыше 152 000 человек
По данным Пенсионного центра, заявление на выход из второй пенсионной ступени подали 152 675 человек.
По данным Пенсионного центра, заявление на выход из второй пенсионной ступени подали 152 675 человек.
По состоянию на 25 марта заявление о выходе из второй пенсионной ступени подали 129 681 человек. К сегодняшнему дню число заявок выросло на 22 994. Это значит, что в числе первых деньги решили забрать 152 675 человек.
Средний возраст подавших заявление составляет 41 год, при этом женщины были более активными соискателями. Деньги решили забрать 78 778 женщин и 73 897 мужчин.
С момента вступления в силу пенсионной реформы, то есть с 1 января текущего года, присоединение или выход из второй пенсионной ступени стало добровольным для всех. Ранее присоединение ко второй ступени было обязательным для людей, родившихся с 1983 года. Покидающие вторую ступень, смогут возобновить накопление денег через десять лет.
Первый период подачи заявок закончился в марте. Первые выплаты состоятся в сентябре. При этом необходимо учитывать, что сумма, которую человек получит на руки, будет отличаться от той, что он видит на сайте Пенсионного центра.
Все будет зависеть от ситуации на рынках в сентябре и от цены, по которой управляющий фондом сможет продать паи. Кроме того, с суммы уплачивается подоходный налог. Те, у кого осталось пять лет до выхода на пенсию или уже они достигли пенсионного возраста, должны будут заплатить с изымаемых денег половину подоходного налога, то есть 10 процентов, вместо 20 процентов.
Время подачи заявки на снятие денег из второй ступени делится на три периода: с 1 января по 31 марта; с 1 апреля по 31 июля; с 1 августа по 30 ноября.
Время выплат зависит от времени подачи заявления.
Деньги будут выплачены через пять месяцев после окончания периода подачи заявок, т.е. если заявка подана в период, заканчивающийся 31 марта, деньги будут получены в сентябре.
В Пенсионном центре поясняют, что деньги, которые человек накопил во второй пенсионной ступени, выплачиваются все сразу, а также с них должен быть уплачен подоходный налог в размере 20 процентов. Точная доступная сумма зависит от цены, по которой управляющий фондом может монетизировать паи пенсионного фонда, что, в свою очередь, зависит от ситуации на финансовых рынках.