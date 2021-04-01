ФОТО: BBC News

Комитет министров Совета Европы (СЕ) отчитался о том, как входящие в совет страны исполняли постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2020 году. Россия не исполняет намного больше решений, чем другие страны. 40 решений не исполняются уже более пяти лет, но число жалоб в Страсбург продолжает расти.

Неисполнение под усиленным надзором

К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили. Россия в этом антирейтинге - безусловный лидер.

Всего в отчете говорится о 5233 постановлениях ЕСПЧ, в той или иной степени не исполненных властями разных стран. 1258 таких дел - примерно четверть их общего количества - считаются ведущими. Это значит, что они связаны с наиболее вопиющими нарушениями прав человека, уникальными случаями и новыми правовыми проблемами, с которыми ЕСПЧ ранее не сталкивался. На таких решениях основывается дальнейшая практика суда.

По данным отчета, под усиленным контролем Комитета министров Совета Европы, отвечающего за исполнение страсбургских решений, находится 18% ведущих дел: о незаконных действиях силовиков и задержаниях, нарушениях права на жизнь, пытках и жестоком обращении, условиях содержания и медицинском обслуживании заключенных, а также о судебной волоките.

Комитет следит за тем, как власти государств - нарушителей Конвенции по защите прав человека восстанавливают нарушенные права заявителей, выплачивают компенсации и в ряде случае принимают общие меры - проводят реформы, для того, чтобы нарушения не повторялись.

Только Комитет (в него входят министры иностранных дел 47 государств - членов Совета Европы) может снять дело с контроля Совета Европы и признать, что все необходимые действия по решению ЕСПЧ национальные власти завершили.

Это не мешает властям тянуть с их исполнением более пяти лет. На такой срок зависло уже 41 постановление ЕСПЧ против Украины и 40 - против России. За ними следуют Турция (25) и Румыния (15).

При этом Украина и Турция все же исполняли решения ЕСПЧ активнее России. Украина окончательно завершила в 2020 году исполнение 108 решений, а Россия только 92 - на 70 решений меньше, чем за год до этого.

Политический мотив и дела Навального

Редкие и особо серьезные решения ЕСПЧ говорят о нарушении статьи 18 Европейской конвенции. Она запрещает властям преследовать и наказывать граждан по политическим мотивам и ограничивать их права в целях, не предусмотренных законом.

Такие постановления ЕСПЧ выносил по делам о преследованиях активистов, правозащитников и политиков c целью заставить их прекратить неудобную для властей деятельность. Они касаются арестов, содержаний под стражей и в ряде случаях - обвинительных приговоров критикам правительств, активистам, правозащитникам и политикам, объясняет старший юрист правозащитного центра «Мемориал» (внесен в России в список иностранных агентов) Татьяна Глушкова.

Россия, говорится в отчете, не исполнила уже два решения, в которых установлена политическая цель преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Дело «Ив Роше» (по нему Навальный сейчас отбывает срок в колонии) ЕСПЧ в 2014 году политическим не признал. Но после его отправки в колонию при рассмотрении его новой жалобы на это есть все шансы, говорили Би-би-си эксперты.

Сейчас на контроле у Комитета министров Совета Европы находится еще десяток таких неисполненных решений с нарушением 18 статьи - шесть дел против Азербайджана, два - против Украины и по одному против Грузии и Турции.

Механизма принуждения у Комитета министров Совета Европы нет, а радикальные меры - наиболее жесткой из них может быть исключение из организации - ее межправительственный орган почти никогда не предпринимает.

Навальный в ЕСПЧ ФОТО: Getty Images

«Успехи в российской судебной системе»

В год пандемии Россия оставалась главным поставщиком новых решений ЕСПЧ, исполнение которых только недавно передано на контроль Комитета министров. Каждое пятое из принятых в 2020 году решений суд в Страсбурге выносил против России - их список увеличился на 2018 дел.

Победа в Страсбурге после неудач в российских судах демонстрирует, что добиться справедливости в России заявителям по-прежнему не удается.

Но в отчете говорится об "успехах в российской судебной системе". Комитет признал исполненными и снял с контроля группу дел о неспособности властей России уведомить стороны о назначенных судебных заседаниях.

Комитет доволен и внедрением ИТ-инструментов в российскую судебную систему: в Страсбурге сочли завершенным исполнение группы дел об отсутствии открытого доступа к полному тексту судебных решений. Российские суды начали публиковать полные тексты решений на своих сайтах, а их копии стали доступны в судебных реестрах по запросу, говорится в отчете.

Между тем, как убедилась Би-би-си только на примере дела Навального и дел о протестах в его поддержку, из решений судов при публикации нередко исчезает информация, не имеющая отношения к персональным данным, которые по закону должны быть обезличены. А, например, в марте 2021 года в картотеке московских судов общей юрисдикции вообще не появилась информация о назначении к слушанию дела Тимура Салихова - участника протестов в поддержку Алексея Навального. О том, что Тверской райсуд приговорил его к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении полицейского, стало известно лишь из письма самого осужденного из СИЗО.

«Обращения отчаяния»

Комитет министров отметил по итогам 2020 года рост числа решений, по которым возникают наиболее серьезные проблемы с исполнением. Кроме нарушений статьи 18, это межгосударственные споры и решения по индивидуальным жалобам, связанные с вооруженными конфликтами.

Россия не предпринимает мер, чтобы установить судьбу множества людей, похищенных во время второй чеченской войны (группа дел «Хашиев и Акаева против России»), не исправляет законодательство о свободе собраний (группа дел «Лашманкин и другие»), не выплачивает 10 миллионов евро, присужденных Грузии в 2014 году по делу о массовой депортации грузин в 2006 году после ареста в Грузии российских офицеров, обвиненных в шпионаже, перечисляет Глушкова.

Согласно отчету, власти России не решают следующие системные проблемы:

неэффективное расследование пыток или смерти по вине властей;

плохие условия содержания под стражей;

нарушение прав на свободные выборы, выражение мнений, свободу собраний;

отсутствие независимости и беспристрастности судебной системы.

Во всем этом, по мнению Татьяны Глушковой, нет ничего удивительного - с учетом принятых в прошлом году поправок к Конституции и существующего с 2015 года полномочия Конституционного суда объявлять постановления ЕСПЧ неисполнимыми.

«Одновременно с этим Россия третий год подряд держит пальму первенства по числу жалоб, ожидающих рассмотрения ЕСПЧ, - отмечает она. - Получается своеобразный парадокс: постановления ЕСПЧ Россия не исполняет, однако жалуются в ЕСПЧ россияне более чем активно, и темп подачи жалоб не снижается».

Глава международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев считает неисполнение российскими властями решений ЕСПЧ «DDoS-атакой» на систему защиты прав человека в Страсбурге.

«Комитет собирается четыре раза в год. За одну сессию он может рассмотреть, например, три ведущих дела или группы дел, где объединены десятки или даже сотни постановлений, то есть 12 дел в год, - пояснил он Би-би-си. - Это значит, что на контроле у Комитета скопилось столько ведущих российских дел, помимо стандартных, что на рассмотрение вопроса об их неисполнении российскими властями требуется почти 20 лет. Это коллапс».

Татьяна Глушкова вспоминает, что бывший председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди ранее объяснял рост жалоб «доверием россиян европейскому механизму прав человека».