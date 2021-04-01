Фото ⟩ На продажу выставлен Президентский дворец в Кадриорге!
Административное здание канцелярии президента Эстонской республики ищет покупателя, передает Kodustiil.
Административное здание канцелярии президента Эстонской республики ищет покупателя, передает Kodustiil.
Административное здание канцелярии Президента Эстонской Республики было построено неподалеку от верхнего пруда по проекту архитектора Алара Котли в 1937–1938 годах. При проектировании нового здания рядом с Кадриоргским дворцом архитектору пришлось решить непростую задачу: новый объект не должен был разрушить замечательный архитектурный ансамбль в стиле барокко.
На церемонии закладки краеугольного камня 12 августа 1937 года государственный старейшина Константин Пятс сказал: «Это здание должно прослужить много лет, и да будет вечной власть, которой передано управление страной по новой конституции». 19 сентября 1938 года состоялся переезд.
Административное здание канцелярии Президента в Кадриорге и его убранство - один из самых ярких образцов эстонского искусства 1930-х годов. Первоначальный внешний вид и внутреннее оформление здания в значительной степени сохранились до наших дней. Помимо рабочего кабинета главы государства и представительских помещений, в здании также находится служебная квартира президента. Флаг президента Республики, развевающийся над дворцом, указывает на то, что глава Эстонского государства находится дома.
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