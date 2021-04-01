Фото ⟩ На продажу выставлен Президентский дворец в Кадриорге!

Административное здание канцелярии Президента Эстонской Республики было построено неподалеку от верхнего пруда по проекту архитектора Алара Котли в 1937–1938 годах. При проектировании нового здания рядом с Кадриоргским дворцом архитектору пришлось решить непростую задачу: новый объект не должен был разрушить замечательный архитектурный ансамбль в стиле барокко.

Кадриоргский дворец. ФОТО: LIIS TREIMANN /Postimees

На церемонии закладки краеугольного камня 12 августа 1937 года государственный старейшина Константин Пятс сказал: «Это здание должно прослужить много лет, и да будет вечной власть, которой передано управление страной по новой конституции». 19 сентября 1938 года состоялся переезд.

Кадриоргский дворец. ФОТО: LIIS TREIMANN /Postimees

Административное здание канцелярии Президента в Кадриорге и его убранство - один из самых ярких образцов эстонского искусства 1930-х годов. Первоначальный внешний вид и внутреннее оформление здания в значительной степени сохранились до наших дней. Помимо рабочего кабинета главы государства и представительских помещений, в здании также находится служебная квартира президента. Флаг президента Республики, развевающийся над дворцом, указывает на то, что глава Эстонского государства находится дома.

Кадриоргский дворец. ФОТО: LIIS TREIMANN /Postimees