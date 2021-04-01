ВИДЕО ⟩ Наоми Осака потерпела первое поражение за год

Матч между теннисистками продолжался 1 час 12 минут. За это время 23-летняя японка один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. 25-летняя Саккари сделала пять брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу Осаки.