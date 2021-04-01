ВИДЕО ⟩ Наоми Осака потерпела первое поражение за год
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Майами, прервав свою победную серию, которая насчитывала 23 матча.
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Майами, прервав свою победную серию, которая насчитывала 23 матча.
В 1/4 финала Осака уступила со счетом 0:6, 4:6.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 12 минут. За это время 23-летняя японка один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. 25-летняя Саккари сделала пять брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу Осаки.
Отметим, что в последний раз Осака проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо (0:6, 3:6) в рамках Кубка Федерации в феврале 2020 года.
В полуфинале соревнований Miami Open Мария Саккари померится силами с канадкой Бьянкой Андрееску.
Ранее турнир в Майми покинули обе латвийские теннисистки - Алена Остапенко во втором раунде уступила лидеру мирового рейтинга Эшли Барти, а Анастасия Севастова в 1/4 финала проиграла Элине Свитолиной из Украины.
Видео: Лучшие моменты матча Осака - Саккари