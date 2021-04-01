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  • Под Тамсалу произошла серьезная авария с участием фуры и легковушки
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Под Тамсалу произошла серьезная авария с участием фуры и легковушки

Сегодня на перекрестке шоссе Тамсалу — Ярва-Яани и Тамсалу — Амбла произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль Ford и фура.

По данным полиции, авария произошла сегодня, в 12.03, с участием грузовика Volvo и автомобиля Ford. По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем Ford ехал по главной дороге, а находившийся за рулем фуры 32-летний мужчина не заметил легковую машину, едущую по главной дороге, и врезался в Ford сбоку.

Оба лидера были трезвыми. Скорая помощь доставила водителя Ford в больницу для более тщательного медицинского обследования, а водителю Volvo оказали первую медицинскую помощь на месте. Полученные водителями травмы не представляют угрозы для жизни.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато дело о проступке.

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