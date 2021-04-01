Под Тамсалу произошла серьезная авария с участием фуры и легковушки

По данным полиции, авария произошла сегодня, в 12.03, с участием грузовика Volvo и автомобиля Ford. По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем Ford ехал по главной дороге, а находившийся за рулем фуры 32-летний мужчина не заметил легковую машину, едущую по главной дороге, и врезался в Ford сбоку.