В Латвии и Литве наблюдается рост случаев заражения COVID-19

Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2492 новых случая коронавируса, 1009 из которых было зафиксировано в Эстонии, 853 - в Литве, 630 - в Латвии.

В Эстонии за сутки выявлено 832 новых случая COVID-19, еще шестеро зараженных скончались, сообщил в четверг департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии зарегистрировано 107 253 случаев коронавируса, общее число жертв пандемии достигло 908.

Средняя суточная заболеваемость коронавирусом в Эстонии за 14 дней на 100 тыс. человек составила 1221 случай. Как минимум одна доза вакцины от COVID-19 введена у 203 365 человек (15,3% от численности населения), курс вакцинации завершен у 63 696 человек.

В Литве за сутки подтверждено 869 новых случаев коронавируса, еще восемь зараженных COVID-19 скончались, сообщает агентство BNS в четверг со ссылкой на департамент статистики республики.

За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом в Литве на 100 тыс. жителей составил 339,2 случая. С начала пандемии в республике зарегистрировано 217 005 случаев COVID-19, общее число жертв пандемии достигло 3 583. Всего с данным заболеванием связаны 7275 смертей.

Минздрав Литвы готовит систему, которая позволит централизованно следить за утилизацией вакцины от коронавируса в республике, однако пока не планируют живые очереди людей для вакцинации оставшимися дозами.

В Латвии за сутки зафиксировано 638 новых случаев COVID-19, скончались еще 14 заболевших, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии скончались 1 913 человек с коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 103 001. Согласно расчетам BNS, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом в Латвии составляет 372,1.