В Латвии и Литве наблюдается рост случаев заражения COVID-19
В странах Балтии за сутки выявлено 2339 новых случаев коронавируса, что на 153 случая меньше суточного прироста накануне.
В странах Балтии за сутки выявлено 2339 новых случаев коронавируса, что на 153 случая меньше суточного прироста накануне.
Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2492 новых случая коронавируса, 1009 из которых было зафиксировано в Эстонии, 853 - в Литве, 630 - в Латвии.
В Эстонии за сутки выявлено 832 новых случая COVID-19, еще шестеро зараженных скончались, сообщил в четверг департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии зарегистрировано 107 253 случаев коронавируса, общее число жертв пандемии достигло 908.
Средняя суточная заболеваемость коронавирусом в Эстонии за 14 дней на 100 тыс. человек составила 1221 случай. Как минимум одна доза вакцины от COVID-19 введена у 203 365 человек (15,3% от численности населения), курс вакцинации завершен у 63 696 человек.
В Литве за сутки подтверждено 869 новых случаев коронавируса, еще восемь зараженных COVID-19 скончались, сообщает агентство BNS в четверг со ссылкой на департамент статистики республики.
За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом в Литве на 100 тыс. жителей составил 339,2 случая. С начала пандемии в республике зарегистрировано 217 005 случаев COVID-19, общее число жертв пандемии достигло 3 583. Всего с данным заболеванием связаны 7275 смертей.
Минздрав Литвы готовит систему, которая позволит централизованно следить за утилизацией вакцины от коронавируса в республике, однако пока не планируют живые очереди людей для вакцинации оставшимися дозами.
В Латвии за сутки зафиксировано 638 новых случаев COVID-19, скончались еще 14 заболевших, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии скончались 1 913 человек с коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 103 001. Согласно расчетам BNS, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом в Латвии составляет 372,1.
Правительство Латвии рассмотрит в четверг вопрос о смягчении отдельных ограничений, которые вступят в силу после окончания действия чрезвычайного положения 7 апреля.