Картина дня: погоня за компенсациями, повышение пенсий и противоречивый зконопроект

Трудовая инспекция: в погоне за компенсациями урезанные зарплаты сокращают еще на 30%

В Эстонии вновь начинают выплачивать компенсации по зарплатам. Трудовая инспекция обнаружила, что недобросовестные работодатели готовы идти на разного рода уловки ради извлечения выгоды. Есть ли на них управа? Что может предпринять работник? Тему прокомментировала в студии Rus.Postimees заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Правительство: мы обсуждаем вопрос освобождения средней пенсии от налогов

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр юстиции Марис Лаури и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...

В Эстонии с сегодняшнего дня выросли пенсии

С сегодняшнего дня вступает в силу повышение пенсий, при котором пенсии увеличиваются в среднем на 1,6% в результате индексации. Читать далее...

Департамент: реклама koroonavabaelu.ee удалена, сайт заблокирован

В среду в TTJA поступила жалоба на рекламу koroonavabaeesti.ee на наружных рекламных носителях. Департамент рассмотрел и изучил информацию о рекламе, пропагандирующей диоксид хлора на сайте koroonavabaelu.ee. Читать далее...

Министр внутренних дел: заверяю, что полиция не будет злоупотреблять своими правами

Председатель партии EKRE и второй заместитель председателя парламента Мартин Хельме и министр внутренних дел Кристьян Яани в студии Postimees так и не пришли к согласию по поводу необходимости изменения Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS). Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 832 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 832, то есть 17,1% от общего количества. Читать далее...

«Учитель с большой буквы» 〉 Ирина Белобровцева отмечает знаменательную дату

Сегодня, первого апреля, свое 75-летие отмечает профессор-эмеритус Таллиннского университета, эксперт по русской литературе и одна из ключевых фигур местной русской диаспоры Ирина Захаровна Белобровцева. Читать далее...

Прокуратура не будет обжаловать освобождение по УДО пожизненного заключенного

Прокуратура не планирует обжаловать решение Тартуского окружного суда, который разрешил досрочно выйти на свободу приговоренному к пожизненному тюремному заключению за два убийства и другие тяжкие преступления Олегу Пятницкому. Читать далее...

На месте происшествия полицейские обнаружили тело человека, а рядом — мертвую собаку

Вчера, 31 марта, работавшие на месте происшествия в деревне Ваали в Ярвамаа полицейские обнаружили в сгоревшем доме мертвого человека и мертвую собаку. Читать далее...

Кадастик: из-за противников ограничений приходится внедрять более жесткие меры

Чем больше в обществе бунтарей, тем больше приходится ужесточать ограничения и тем дольше они действуют, убежден ученый, член консультирующего правительство совета Марио Кадастик. Читать далее...

Полиция: распространение наркотиков через социальные сети и мессенджеры является растущим трендом