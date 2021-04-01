Картина дня: погоня за компенсациями, повышение пенсий и противоречивый зконопроект
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 апреля.
В Эстонии вновь начинают выплачивать компенсации по зарплатам. Трудовая инспекция обнаружила, что недобросовестные работодатели готовы идти на разного рода уловки ради извлечения выгоды. Есть ли на них управа? Что может предпринять работник? Тему прокомментировала в студии Rus.Postimees заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.
Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр юстиции Марис Лаури и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...
С сегодняшнего дня вступает в силу повышение пенсий, при котором пенсии увеличиваются в среднем на 1,6% в результате индексации. Читать далее...
В среду в TTJA поступила жалоба на рекламу koroonavabaeesti.ee на наружных рекламных носителях. Департамент рассмотрел и изучил информацию о рекламе, пропагандирующей диоксид хлора на сайте koroonavabaelu.ee. Читать далее...
Председатель партии EKRE и второй заместитель председателя парламента Мартин Хельме и министр внутренних дел Кристьян Яани в студии Postimees так и не пришли к согласию по поводу необходимости изменения Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS). Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 832, то есть 17,1% от общего количества. Читать далее...
Сегодня, первого апреля, свое 75-летие отмечает профессор-эмеритус Таллиннского университета, эксперт по русской литературе и одна из ключевых фигур местной русской диаспоры Ирина Захаровна Белобровцева. Читать далее...
Прокуратура не планирует обжаловать решение Тартуского окружного суда, который разрешил досрочно выйти на свободу приговоренному к пожизненному тюремному заключению за два убийства и другие тяжкие преступления Олегу Пятницкому. Читать далее...
Вчера, 31 марта, работавшие на месте происшествия в деревне Ваали в Ярвамаа полицейские обнаружили в сгоревшем доме мертвого человека и мертвую собаку. Читать далее...
Чем больше в обществе бунтарей, тем больше приходится ужесточать ограничения и тем дольше они действуют, убежден ученый, член консультирующего правительство совета Марио Кадастик. Читать далее...
В фокусе зрения полиции и прокуратуры дилеры, продающие наркотики через мессенджеры, сообщила в четверг пресс-служба Пыхьяской окружной прокуратуры. Читать далее...