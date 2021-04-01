Эстония на четвертом месте в Европе по числу вакцинированных от COVID-19

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте - 25,5%. В Венгрии этот показатель составляет 23,7%, а в Финляндии - 18,8%. На четвертом месте Эстония, где первую дозу вакцины получили 18,1% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 13,7% взрослого населения, а в Латвии 6,7% взрослого населения страны.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили 1,4% взрослого населения страны, что ставит страну на последнее место в ЕС и ЕЭЗ. Предпоследнее место по этому признаку занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 1,5% взрослого населения. В Эстонии вакцинацию завершили 5,7%, а в Литве 5,9% взрослого населения.