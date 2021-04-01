Унитаз в кухне? Почему бы нет!

В американском городе Сент-Луис предлагается внаем квартира, недостаток площади которой компенсирован весьма оригинальным способом: в кухне, рядом с местом для приготовления еды, размещены ванна и даже унитаз. Мягко говоря, необычное решение!

Have to love the St. Louis housing market. Combo kitchen/bathroom, $525/month pic.twitter.com/T4TskfWxHD — Jarel Loveless (@jarelloveless) September 1, 2018

Однако маклер из фирмы S.F. Shannon Харольд Карабелл, занимавшийся поиском клиента, уверяет, что легко сдал объект за 525 долларов в месяц и квартирант очень доволен. А в том, что унитаз находится рядом с продуктами и приготовленной едой, нет ничего особенного.