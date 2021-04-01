Чт, 1.04.2021
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В парке Туви началось строительство уличного тренажерного зала

Парк Туви. ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

По заказу Управы района Кесклинн в таллиннском парке Туви сегодня началось строительство многофункционального тренажерного зала на открытом воздухе. 

«Поддержание и укрепление, как физического, так и душевного здоровья в нынешнее время особенно важно. Тренажеры в парке Туви предлагают возможность активно провести время на свежем воздухе и потренироваться. Инвентарь зала на открытом воздухе не уступает профессиональным тренажерным залам и подходит для людей всех возрастов. Кроме этого, один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями. Поэтому ждем всех желающих через несколько недель, когда тренажерный зал будет открыт», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня в парке Туви начались подготовительные работы: было обозначено место будущего уличного тренажерного зала и началась подготовка поверхностей. На следующей неделе работы продолжатся и будет доставлен на место инвентарь. Еще через неделю будет положено резиновое покрытие и установлены тренажеры. Уличный тренажерный зал будет оборудован 10 тренажерами, которые подходят как для тренировки определенных мышечных групп, так и для упражнений на общее укрепление физической силы.

Работы осуществляет фирма Inseneriteenused OÜ, которая обязуется доставить в парк Туви необходимые тренажеры, а также установить их и настроить. Строительство уличного тренажерного зала происходит по эскизному проекту фирмы Lootusprojekt OÜ. Готовый тренажерный зал должен быть передан Управе района Кесклинн не позднее 15 мая. 

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