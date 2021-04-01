Чт, 1.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • Театр Старого Баскина частично выиграл суд против Министерства культуры

Театр Старого Баскина частично выиграл суд против Министерства культуры

Юбилей театра Старого Баскина. ФОТО: Raul Mee

Таллиннский административный суд в четверг частично удовлетворил жалобу Vana Baskini Teater OÜ на приказы министра культуры, оставившие театр без пособия на деятельность.

Суд аннулировал приказы министра культуры от 1 и 2 октября прошлого года и обязал министра вновь рассмотреть ходатайство театра, поданное в прошлогоднем туре ходатайств.

Еще прошлой весной театр через административный суд оспорил полученный в предыдущем году отказ в дотации и использованные при этом критерии оценки.

В мае прошлого года административный театр удовлетворил жалобу театра и обязал Министерство культуры вновь рассмотреть ходатайство театра в туре приема ходатайств 2020 года.

Комиссия министерства рассмотрела ходатайство театра, но в приказах 1 и 2 октября прошлого года не удовлетворила его.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back