Театр Старого Баскина частично выиграл суд против Министерства культуры
Таллиннский административный суд в четверг частично удовлетворил жалобу Vana Baskini Teater OÜ на приказы министра культуры, оставившие театр без пособия на деятельность.
Таллиннский административный суд в четверг частично удовлетворил жалобу Vana Baskini Teater OÜ на приказы министра культуры, оставившие театр без пособия на деятельность.
Суд аннулировал приказы министра культуры от 1 и 2 октября прошлого года и обязал министра вновь рассмотреть ходатайство театра, поданное в прошлогоднем туре ходатайств.
Еще прошлой весной театр через административный суд оспорил полученный в предыдущем году отказ в дотации и использованные при этом критерии оценки.
В мае прошлого года административный театр удовлетворил жалобу театра и обязал Министерство культуры вновь рассмотреть ходатайство театра в туре приема ходатайств 2020 года.
Комиссия министерства рассмотрела ходатайство театра, но в приказах 1 и 2 октября прошлого года не удовлетворила его.