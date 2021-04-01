Театр Старого Баскина частично выиграл суд против Министерства культуры

Суд аннулировал приказы министра культуры от 1 и 2 октября прошлого года и обязал министра вновь рассмотреть ходатайство театра, поданное в прошлогоднем туре ходатайств.

Еще прошлой весной театр через административный суд оспорил полученный в предыдущем году отказ в дотации и использованные при этом критерии оценки.

В мае прошлого года административный театр удовлетворил жалобу театра и обязал Министерство культуры вновь рассмотреть ходатайство театра в туре приема ходатайств 2020 года.