Фото ⟩ Президент Кальюлайд получила вторую дозу вакцины
В четверг президент ЭР Керсти Кальюлайд получила второй укол вакцины от коронавируса. Первый укол ей был сделан 5 марта.
В четверг президент ЭР Керсти Кальюлайд получила второй укол вакцины от коронавируса. Первый укол ей был сделан 5 марта.
Об этом госпожа президент написала в соцсети: «Этим ранним утром я получила вторую дозу вакцины AstraZeneca в Северо-Эстонской региональной больнице. После первого укола самочувствие было хорошим, после второго укола пока ни одного побочного эффекта не заметила».
Глава государства призывает людей использовать возможность вакцинации, особенно учитывая, что в ближайшие недели в страну поступит очень много партий вакцин.
«Поговорите со своими родителями и при необходимости помогите им зарегистрироваться на вакцинацию», - добавила президент.