Фото ⟩ Президент Кальюлайд получила вторую дозу вакцины

Об этом госпожа президент написала в соцсети: «Этим ранним утром я получила вторую дозу вакцины AstraZeneca в Северо-Эстонской региональной больнице. После первого укола самочувствие было хорошим, после второго укола пока ни одного побочного эффекта не заметила».