На завтрашнюю вакцинацию в Таллинне еще можно зарегистрироваться
К 18 часам вечера телефонная регистратура таллиннских центров вакцинирования обработала свыше 1700 звонков. На завтрашнюю вакцинацию в Сылеском спортивном центре в промежутке с 10 до 19 часов для бронирования доступны еще около 600 номерков для людей в возрасте от 65 лет и старше. Телефонная регистратура в пятницу начинает работу в 8 утра и работает до 20 часов, а в субботу и воскресенье – с 10 до 18 часов. Зарегистрироваться на вакцинацию можно по-русски по номеру 600 7774, по-эстонски – 600 7775.