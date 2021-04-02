Фото ⟩ По Эстонии перевозят огромный спецгруз: будет нарушено дорожное движение

Речь идет о произведенном эстонской компанией Estanc огромном бойлере, который на судне доставят из порта Палдиски на расположенный в Уругвае целлюлозный завод.

Бойлер весом 300 тонн будет транспортироваться с вечера 1 апреля до раннего утра 4 апреля по маршруту Юри - Луйге - Сауэ (маршрут проходит через город Сауэ) - Кейла — Южный порт Палдиски. Транспортировка будет осуществляться поэтапно три ночи подряд с 19:00 до 7:00.

В это время участники дорожного движения должны учитывать временные перекрытия и ограничения движения. Также 2 апреля с 4:00 до 24:00 дорога Канама-Саку в деревне Сауэ будет закрыта для движения транспорта в связи с дневной парковкой спецгруза.