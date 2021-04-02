Фото ⟩ По Эстонии перевозят огромный спецгруз: будет нарушено дорожное движение
В ближайшие дни движение в Харьюмаа будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски, сообщает Postimees.
В ближайшие дни движение в Харьюмаа будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски, сообщает Postimees.
Речь идет о произведенном эстонской компанией Estanc огромном бойлере, который на судне доставят из порта Палдиски на расположенный в Уругвае целлюлозный завод.
Бойлер весом 300 тонн будет транспортироваться с вечера 1 апреля до раннего утра 4 апреля по маршруту Юри - Луйге - Сауэ (маршрут проходит через город Сауэ) - Кейла — Южный порт Палдиски. Транспортировка будет осуществляться поэтапно три ночи подряд с 19:00 до 7:00.
В это время участники дорожного движения должны учитывать временные перекрытия и ограничения движения. Также 2 апреля с 4:00 до 24:00 дорога Канама-Саку в деревне Сауэ будет закрыта для движения транспорта в связи с дневной парковкой спецгруза.
По словам представителя компании T-Konsult Айна Кендра, болер перевозится на специально доставленном из Финляндии грузовике с прицепом, общая длина которого достигает 50 метров. Весящий чуть менее 300 тонн прицеп имеет 26 осей и 104 колеса, а высота специального груза достигает почти восемь метров, а ширина - семь метров.