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Президент России Владимир Путин в конце марта рассказал, что его друг умер от коронавируса в Риге - и в местной больнице, где он лечился, не было необходимого оборудования. Но действительно ли в Латвии все так плохо с лечением Covid-19 - и что известно об истории со смертью знакомого российского президента?

Что сказал Путин

Путин говорил о смерти "хорошего знакомого" в Риге, когда рассуждал о об организации здравоохранения и борьбе с коронавирусом в разных странах мира.

"Один мой хороший знакомый, коллега бывший-бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел ковидом, - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета организации " Россия - страна возможностей". - Выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре даже МРТ [аппарата для магнитно-резонансной томографии] нет, только старый рентген, который не может показать реально уровень поражения легких".

По словам президента России, с лекарствами в Латвии тоже были большие проблемы: "Лекарств нет, ничего нет, сказали, что в очереди стоим, нам обещали, но пока нет. Сделали все, чтобы вывести его в Москву, но не смогли, человек умер".

Слова Путина вызвали большой резонанс: сейчас гугл выдает восемь страниц с новостями, посвященными смерти "хорошего знакомого" президента России, а латышские СМИ называют его заявления откровенным враньем и дезинформацией. Спецслужбы Латвии ежегодно посвящают целые разделы своих отчетов информационным атакам со стороны России, которые традиционно концентрируются на "провалах" латвийских властей.

Однокурсник Путина и сотрудник КГБ

В ноябре 2020 года латвийские журналисты рассказали о том, что в аэропорту Риги побывал самолет российского МЧС Sukhoi Superjet; Россия обычно использует его для транспортировки тяжело больных.

Тогда же в местных средствах массовой информации появились данные о том, что в начале ноября в Риге скончался Евгений Ролдугин - однокурсник Владимира Путина по Краснознаменному институту КГБ. Он - старший брат Сергея Ролдугина, виолончелиста, еще одного близкого друга Владимира Путина и предположительного крестного отца дочери президента России.

Сам Евгений Ролдугин за последние десять лет попадал в поле зрения латвийских СМИ дважды. Первый раз - в 2010 году, когда стало известно, что он возглавил латвийское представительство "Газпрома", первое на территории ЕС. До этого он работал в национальной компании по газоснабжению Латвии Latvijas gaze, а в советское время - в латвийском КГБ.

Для нужд представительства "Газпрома", в котором работали несколько человек, российская компания купила трехэтажный особняк стоимостью 2,2 млн евро в престижном рижском районе Межапарк на берегу озера - эта покупка стала крупнейшей за год, из-за чего и привлекла внимание общественности.

Второй раз имя Евгения Ролдугина появилось в местных СМИ в 2016 году после публикации "Панамского досье" - документов панамской оффшорной компании Mossack Fonseca. Авторы публикаций о досье утверждали, что его брат, Сергей Ролдугин владел сетью оффшоров с оборотом около двух миллиардов долларов. Путин подчеркивал, что в документах Mossack Fonseca, на которых основаны статьи, его имя напрямую не упоминается, и говорил, что гордится такими людьми, как его друг Ролдугин.

Последний раз о Евгении Ролдугине латвийские СМИ написали уже в связи с его смертью, которую подтвердил бывший премьер-министр Латвии и глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис.

А еще через четыре с половиной месяца Владимир Путин рассказал о "хорошем знакомом", которого пытались вывезти в Москву, но не успели.

МРТ в Риге есть

Как подтвердили источники Русской службы Би-би-си, Евгений Ролдугин лежал в Рижской восточной клинической университетской больнице (РВКУБ). Это крупнейшее лечебное заведение в стране, которое принимает большинство пациентов с коронавирусом.

Официальный представитель больницы Илга Намниеце рассказала Би-би-си, что в РВКУБ есть три аппарата МРТ и восемь аппаратов для компьютерной томографии. Но что же пошло не так с лечением Евгения Ролдугина?

Прохожий в Риге ФОТО: Getty Images

Восточная больница состоит из пяти различных стационарных отделений; они все принимают пациентов с коронавирусом, и латвийские журналисты не знают, в каком из них лежал Евгений Ролдугин. Это связано с отсутствием в открытом доступе точных данных о том, какие еще болезни у него были, помимо коронавируса.

Однако, как подтвердил Русской службе Би-би-си бывший премьер-министр Латвии и глава Latvijas gāze Айгар Калвитис, Евгений Ролдугин был серьезно болен еще до пандемии. "Я знаю, что он лечился, у него были какие-то проблемы", - говорит Калвитис.

Но чем бы ни болел Евгений Ролдугин, и в какой бы стационар он ни попал, он должен был пройти через приемное отделение, где есть МРТ, говорят латвийские медики.

Как ранее сообщала журналистам Намниеце, в Инфекционном центре аппарата МРТ, например, нет, но в онкологическом - есть. Еще одно такое устройство работает в многофункциональном стационаре Гайлезерс, где также расположено приемное отделение. По словам Намниеце, через него в Восточную больницу попадают абсолютно все пациенты.

"Там проводится диагностика, обследования, там берут тесты. Какие обследования и анализы проводить, решает врач. Потом принимается решение, в какой конкретный стационар он попадет, это зависит от того, какую болезнь надо лечить первой - говорит представительница больницы. - У пациента может быть несколько заболеваний. В онкологическом центре, например, лежат онкологические больные, у которых есть ковид".

Но если пациенту понадобилось МРТ уже во время лечения, то, как говорит Илга Намниеце, для такого обследования его перевозят в центральный стационар. То есть, если верить словам представителя больницы, ситуация, при которой тяжело больному пациенту для спасения жизни необходим МРТ, а вместо него врачи пользуются "старым рентгеном", маловероятна. Хотя в инфекционном центре, о котором, вероятно, говорил Владимир Путин, этого аппарата действительно нет.

Представители рижской больницы отказываются говорить о лечении Евгения Ролдугина, поскольку подобные сведения запрещено разглашать по закону о защите личных данных.

Нужен ли был МРТ?

По словам члена Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, для диагностики больных коронавирусом МРТ нужен редко: "В 90% случаев такая диагностика не требуется. Главным образом МРТ используется в неврологии и онкологии. Онкологические больные - очень большая группа риска [в контексте лечения коронавируса]".

Аппарат для магнитно-резонансной томографии выглядит так (архивное фото) ФОТО: Science Photo Library

От чего в первую очередь лечить, например, онкологического больного, у которого обнаружен еще и коронавирус, решает лечащий врач. В случае летального исхода врач также должен принять решение, какую причину смерти считать первичной.

Как рассказали Би-би-си родственники пациентов латышских больниц, подобные решения далеко не всегда очевидны.

"Моя мама умерла в середине марта, она болела и до этого. В больнице сделали тест на коронавирус, он оказался положительным, - говорит жительница Латвии Елена. - В выписке были указаны четыре причины смерти, включая коронавирус, и я не знаю, какая будет основной".

"Последний раз я видела ее в машине скорой помощи. Ей было плохо, она не могла говорить по телефону, ни в больницу, ни тем более в палату к ней не пускали, - продолжает Елена. - Ситуация в медицине экстремальная, с этим надо смириться, но я очень благодарна лечащему врачу - за внимание и понимание, он делал, что мог".

Есть ли кризис системы здравоохранения?

Но можно ли говорить о том, что латвийская система здравоохранения не справляется с потоком людей, заболевших коронавирусом?

По данным Латвийского центра контроля и профилактики заболеваний, в стационарах Латвии сейчас находятся более 650 человек. Во время пика последней волны Covid-19, в январе 2020 года, это число составляло около 1100, а в ноябре, когда там, вероятно, оказался Евгений Ролдугин, оно не превышало 300 пациентов.

При этом, как сообщил член правления Восточной больницы Херальд Плаудис на заседании правительства, по состоянию на конец марта в Восточной больнице койки для больных Covid-19 были заполнены на 70%. Намниеце добавляет, что пациентам в Латвии доступны те же медикаменты, что и жителям других стран Европейского союза.

Впрочем, как говорят врачи, ситуация усугубляется тем, что неотложных пациентов с хроническими болезнями, у которых коронавирус может привести к обострению, в последнее время становится все больше. Плаудис рассказал, что в феврале неотложная помощь нужна была 110 человекам в день, а в марте - уже 130-140.

По данным официальной латвийской статистики, в 2020 году коронавирус был назван основной причиной смерти 691 раз, а дополнительной - еще 239.

Латвийские власти сообщают, что за все время пандемии общее число умерших, у которых был обнаружен коронавирус, составляет более 1,9 тыс. человек. При этом не уточняется, у какой части этих пациентов Covid-19 стал основной причиной смерти, а у какой - дополнительной.