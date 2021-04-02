Пропавшая женщина найдена мертвой недалеко от своего дома

Близкие Тийны заявили об ее исчезновении в половину девятого вечера 1 апреля, когда Тийна не вернулась с работы домой и никто с ней не мог связаться.

Полиция немедленно начала поиски, был задействован собачий патруль, и полицейские прочесали местность. Помимо полицейских, в поисках участвовали несколько помощников полицейских, спасатели, спасатели-добровольцы и четверо обычных граждан, которым, несмотря на большие усилия, так и не удалось найти Тийну ночью. Этот район и возможные местоположения и направления передвижений Тийны также были проверены с помощью дрона. Поиск продолжался до пяти часов утра, поиски дроном велись почти до шести часов утра.