ФОТО: BBC News

Кроссовки с кровью на основе Nike создал арт-коллектив из Нью-Йорка MSCHF при участии рэпера Lil Nas X. Спортивный бренд подал на MSCHF в суд за несанкционированное использование логотипа и добился запрета на их продажу - но вся партия уже распродана, пишет Би-би-си.

Корпорация Nike добилась запрета на продажу кроссовок под названием Satan Shoes ("Сатанинская обувь"), созданных арт-коллективом из Нью-Йорка. В их подошвах содержится капля настоящей человеческой крови.

Впрочем, вся партия в 666 пар была распродана еще в понедельник - меньше за чем минуту, как уверяют авторы "Сатанинской обуви", бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X.

Кроссовки созданы на основе Nike Air Max 97 и продавались за 1018 долларов.

В авторском варианте пузырьки воздуха в подошве заполнены чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.

На шнурках кроссовок подвешена бронзовая пентаграмма, а сбоку красуется надпись "LUKE 10:18" - отсылка к строчке из Евангелия от Луки "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

Nike обвинила коллектив в незаконном использовании товарного знака. Компания подала иск в суд Восточного округа Нью-Йорка, и судья принял решение временно запретить коллективу MSCHF продавать эту коллекцию. К Lil Nas X Nike претензии не предъявляла.

Черно-красные кроссовки были выпущены в продажу в понедельник, спустя три дня после дебюта новой песни Lil Nas X на платформе YouTube.

В видеоклипе на эту песню, которая называется Montero (Call Me By Your Name), рэпер спускается по шесту для стриптиза из рая в ад, а на ногах у него - "сатанинские" кроссовки.

В каждой подошве этих кроссовок содержится 60 кубических сантиметров красных чернил, в которые примешана одна капля крови.

Компания Nike потребовала снять "сатанинские" кроссовки с продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike.

"MSCHF и их неправомерно созданная "Сатанинская обувь" могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Более того, уже есть свидетельства существенного непонимания и размывания бренда на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в связи с выпуском "Сатанинской обуви", основанные на уверенности, что этот продукт был выпущен с согласия Nike", - говорится в иске компании.

Nike ссылается на твит популярного блогера @Saint, рекламирующего обувь. Пост о грядущем релизе, опубликованный в пятницу, разжег ажиотаж в соцсетях и вызвал громкую реакцию со стороны американских консерваторов.

В частности, с критикой продукта выступили губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и несколько представителей духовенства. "Нашим детям говорят, что такие продукты - это не просто нормально, это "эксклюзивно". Но вы знаете, что более эксклюзивно? Вечная душа, дарованная Богом", - написала губернатор Ноэм.

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it's "exclusive." But do you know what's more exclusive? Their God-given eternal soul.



We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) March 28, 2021

Lil Nas X в ответ запостил несколько мемов и видео, снятое на религиозном мероприятии, где со сцены рассказывают о его кроссовках. "Мы живем в пандемию, каждую неделю у нас массовая стрельба, но вы вот собираетесь в церкви, чтобы обсудить кроссовки", - написал Lil Nas X.