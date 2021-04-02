Картина дня: нападение в Ласнамяэ, массовая вакцинация и хаос в дигирегистратуре

В Ласнамяэ две маленькие девочки подверглись нападению местного сумасшедшего

Мать одной из девочек Виктория забила тревогу в соцсети и обратилась в СМИ: ее 9-летняя дочь гуляла вместе с подругой в районе Паэского рынка в столичном районе Ласнамяэ 1 апреля, когда на пути им повстречался местный сумасшедший по кличке «Шумахер». Читать далее...

Некоторые зараженные продолжают ходить на работу и в магазины

Только 74% инфицированных вирусом остались в изоляции, когда они узнали о своем заражении. Большинство близких контактов не соблюдают изоляцию. Читать далее...

В Эстонии прибавился 901 зараженный, скончалось 15 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5583 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 901, то есть 16,1% от общего количества. Читать далее...

Хаос в дигирегистратуре: Medicum позволил 50-летним записаться на вакцинацию, в других центрах тоже возникла путаница

Ночью Medicum позволил использовать дигирегистратуру для записи на вакцинацию 50-летним жителя Эстонии 1971 года рождения. Государство однако приглашало в выходные на вакцинацию людей, родившихся в 1956 году и ранее, а также входящих в группу риска, родившихся в 1961 году и ранее. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне спортивный центр заполнен желающими вакцинироваться

В эти выходные семейные врачи, больницы и частные поставщики медицинских услуг будут предлагать вакцинацию по всей Эстонии, и ожидается, что в общей сложности вакцинируют более 24 000 человек. На сегодня в таллиннском спортивном центре Сыле не осталось свободного времени, но есть время на субботу и воскресенье. Читать далее...

Эстония изучит возможности быстрого получения американской вакцины от коронавируса

В четверг премьер-министр Кая Каллас сообщила о том, что дала министру здоровья и труда Танелю Кику поручение выяснить у компании по производству вакцин Johnson & Johnson, какова ее программа действия в отношении так называемого "Весеннего плана". Читать далее...

ФОТО 〉 По Эстонии перевозят огромный спецгруз

В ближайшие дни движение в Харьюмаа будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски. Читать далее...

Побегу преступников из Эстонии помешала косуля

Позавчера утром в сопровождении сотрудников полиции в зал суда вошли двое арестованных в ноябре прошло года молодых людей: Ион Одагиу и Марин Морари, оба с молдавско-румынским гражданством. Читать далее...

Жестокие преступники, виновные в десятках тысяч смертей, останутся сидеть в Тартуской тюрьме