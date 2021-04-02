Картина дня: нападение в Ласнамяэ, массовая вакцинация и хаос в дигирегистратуре
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 апреля.
Мать одной из девочек Виктория забила тревогу в соцсети и обратилась в СМИ: ее 9-летняя дочь гуляла вместе с подругой в районе Паэского рынка в столичном районе Ласнамяэ 1 апреля, когда на пути им повстречался местный сумасшедший по кличке «Шумахер». Читать далее...
Только 74% инфицированных вирусом остались в изоляции, когда они узнали о своем заражении. Большинство близких контактов не соблюдают изоляцию. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5583 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 901, то есть 16,1% от общего количества. Читать далее...
Ночью Medicum позволил использовать дигирегистратуру для записи на вакцинацию 50-летним жителя Эстонии 1971 года рождения. Государство однако приглашало в выходные на вакцинацию людей, родившихся в 1956 году и ранее, а также входящих в группу риска, родившихся в 1961 году и ранее. Читать далее...
В эти выходные семейные врачи, больницы и частные поставщики медицинских услуг будут предлагать вакцинацию по всей Эстонии, и ожидается, что в общей сложности вакцинируют более 24 000 человек. На сегодня в таллиннском спортивном центре Сыле не осталось свободного времени, но есть время на субботу и воскресенье. Читать далее...
В четверг премьер-министр Кая Каллас сообщила о том, что дала министру здоровья и труда Танелю Кику поручение выяснить у компании по производству вакцин Johnson & Johnson, какова ее программа действия в отношении так называемого "Весеннего плана". Читать далее...
В ближайшие дни движение в Харьюмаа будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски. Читать далее...
Позавчера утром в сопровождении сотрудников полиции в зал суда вошли двое арестованных в ноябре прошло года молодых людей: Ион Одагиу и Марин Морари, оба с молдавско-румынским гражданством. Читать далее...
В Тартуской тюрьме сидят трое жестоких военных преступников, которых направил сюда военный трибунал в Гааге. Вероятно, они будут отбывать здесь наказание до конца своей жизни. Читать далее...